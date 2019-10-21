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Google выпустит обновление для Pixel 4, которое будет требовать, чтобы глаза пользователя были открыты при разблокировке смартфона

Google выпустит обновление для Pixel 4, которое будет требовать, чтобы глаза пользователя были открыты при разблокировке смартфона

Google выпустит обновление для Pixel 4, которое будет требовать, чтобы глаза пользователя были открыты при разблокировке смартфона


Одной из главных особенностей смартфонов серии Google Pixel 4 стала новая функция обеспечения безопасности, которая разблокирует устройство путём распознавания лица пользователя, а не отпечатка пальца. Но оказалось, что «функция безопасности» — это относительный термин, так как смартфон разблокируется, даже если глаза пользователя закрыты.

Функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица в Pixel 4 очень похожа на систему Face ID в iPhone. Она использует инфракрасные излучатели и камеры для создания и считывания точной карты глубины лица. Это делает функцию более безопасной по сравнению с решениями на базе камер RGB, её нельзя обмануть фотографией или видео на плоском экране. При этом Apple Face ID требует внимания – необходимо, чтобы глаза пользователя были открыты и смотрели на экран. При желании пользователи могут отключить эту функцию.

Теперь компания Google заявила, что она выпустит обновление программного обеспечения, которое устранит эту проблему с возможностью разблокировки смартфона при закрытых глазах пользователя. Но соответствующее обновление появится ещё не очень скоро – «в ближайшие месяцы». Отметим, смартфон Pixel 4 и сейчас способен определять, смотрит ли пользователь на него, но эта возможность используется в других сценариях использования. В частности, устройство поддерживает функцию Screen attention, которая предотвращает выключение экрана, если пользователь смотрит на него. Теперь нужно привязать контроль за глазами пользователя и к функции разблокировки смартфона.

А пока что, если владельцы Pixel 4 беспокоятся, что кто-то может взять смартфон и попытаться разблокировать его, когда у них закрыты глаза (например, во время сна), Google рекомендует им активировать функцию безопасности, которая требует пин-код, узор или пароль для следующей разблокировки. Эта функция является опцией «блокировки», которая появляется при длительном нажатии кнопки питания.

Источник: The Verge

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