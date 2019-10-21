Google выпустит обновление для Pixel 4, которое будет требовать, чтобы глаза пользователя были открыты при разблокировке смартфона





Одной из главных особенностей смартфонов серии Google Pixel 4 стала новая функция обеспечения безопасности, которая разблокирует устройство путём распознавания лица пользователя, а не отпечатка пальца. Но оказалось, что «функция безопасности» — это относительный термин, так как смартфон разблокируется, даже если глаза пользователя закрыты.

Функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица в Pixel 4 очень похожа на систему Face ID в iPhone. Она использует инфракрасные излучатели и камеры для создания и считывания точной карты глубины лица. Это делает функцию более безопасной по сравнению с решениями на базе камер RGB, её нельзя обмануть фотографией или видео на плоском экране. При этом Apple Face ID требует внимания – необходимо, чтобы глаза пользователя были открыты и смотрели на экран. При желании пользователи могут отключить эту функцию.

Теперь компания Google заявила, что она выпустит обновление программного обеспечения, которое устранит эту проблему с возможностью разблокировки смартфона при закрытых глазах пользователя. Но соответствующее обновление появится ещё не очень скоро – «в ближайшие месяцы». Отметим, смартфон Pixel 4 и сейчас способен определять, смотрит ли пользователь на него, но эта возможность используется в других сценариях использования. В частности, устройство поддерживает функцию Screen attention, которая предотвращает выключение экрана, если пользователь смотрит на него. Теперь нужно привязать контроль за глазами пользователя и к функции разблокировки смартфона.

А пока что, если владельцы Pixel 4 беспокоятся, что кто-то может взять смартфон и попытаться разблокировать его, когда у них закрыты глаза (например, во время сна), Google рекомендует им активировать функцию безопасности, которая требует пин-код, узор или пароль для следующей разблокировки. Эта функция является опцией «блокировки», которая появляется при длительном нажатии кнопки питания.

Источник: The Verge