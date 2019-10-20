Google предупредила о том, что пользователи во время сна должны прятать смартфоны Pixel 4 и Pixel XL от посторонних, иначе они смогут их разблокировать





15 октября Google официально представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, одним из нововведений в которых стала продвинутая система разблокировки по лицу. Немногим погодя выяснилось, что она позволяет разблокировать смартфон, даже если глаза человека закрыты, например, во время сна.

Отметим, что функция распознавания лица появилась на смартфонах достаточно давно. Например, в 2011 году Google добавила ее в Android 4.0 Ice Cream Sandwitch. Однако до недавнего времени для этого использовалась обычная камера и алгоритмы, распознающие лицо по одному или множеству кадров с нее, из-за чего функцию можно было легко обмануть при помощи демонстрации фотографии пользователя вместо реального лица. В последние годы некоторые производители стали применять более безопасные системы. К примеру, в 2016 году Samsung начала применять на своих смартфонах сканер радужных оболочек глаз, а Apple с 2017 года использует в iPhone систему Face ID, которая создает объемную модель лица, сканируя его с помощью нескольких инфракрасных датчиков.

Одна из составляющих безопасности Face ID заключается в том, что перед разблокировкой функция проверяет, сфокусировано ли внимание пользователя на смартфоне. В частности, алгоритмы анализируют, открыты ли его глаза и направлен ли взгляд в сторону устройства. Это позволяет системе убедиться, что пользователь действительно хочет разблокировать гаджет.

В ходе официальной презентации Google заявила, что смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оснащены похожей системой. Однако, в отличие от конкурентных решений, она, как оказалось немногим позже, позволяет разблокировать смартфон, даже если глаза пользователя закрыты. Google подтверждает это на странице поддержки и предлагает пользователю во время сна либо держать смартфон в надежном месте («например, в переднем кармане одежды или в сумке»), либо использовать функцию Lockdown, которая отключает биометрическую разблокировку.

Любопытно, что в инструкции к предварительным образцам устройств линейки Pixel четвертого поколения, которые получили некоторые журналисты и блогеры до официальной презентации, говорилось о том, что смартфон может быть разблокирован, только если глаза человека перед ним открыты.

«Your phone can be unlocked by someone else if it’s held up to your face while your eyes are open», — текст в предварительных образцах Pixel 4.

«Your phone can also be unlocked by someone else if it’s held up to your face, even if your eyes are closed», — текст в финальной версии Pixel 4 и на странице поддержки.

По-видимому, Google не удалось доработать эту функцию должным образом до выпуска смартфона. В ответ на запрос журналистов BBC News компания заявила, что функция разблокировки будет улучшаться со временем, а также указала, что основное преимущество системы состоит в том, что ее нельзя обмануть при помощи фото или видео.

Напоследок отметим, что эксперты назвали возможность разблокировки смартфона по лицу спящего пользователя серьезной брешью в системе безопасности.

«По сути, ваш ребенок сможет разблокировать ваш смартфон без разрешения, просто разместив его перед вашим лицом, пока вы спите. Я бы не стал доверять такому устройству хранение какой-либо конфиденциальной информации», — заявил в комментарии для BBC News специалист по кибербезопасности Грэм Клули.

Источник: N+1