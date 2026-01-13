ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента

На CES 2026 ASUS представила 13-дюймовый ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition, предназначенный специально для создателей контента в полевых условиях.

Устройство адаптировано под необходимость быстрой обработки отснятого материала. Он имеет прочную конструкцию, функции ИИ и тесную интеграцию с GoPro, что делает его действительно удобным для такой работы. Специальный шарнир позволяет ProArt PX13 изгибаться на 360° и использовать его как ноутбук, планшет, в положении тента или как монитор. Корпус, выполненный в черном металлическом цвете, сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H и выдерживает вибрацию, перепады температур и постоянные поездки. Толщина составляет 15,8 мм, а вес — 1,39 кг.

Главной фишкой является StoryCube — первое приложение для Windows с прямым доступом к облаку GoPro и поддержкой 360° видеороликов. После подключения учетной записи GoPro, StoryCube автоматически синхронизирует отснятый материал, применяет теги на основе ИИ и распределяет файлы для максимально быстрого поиска. Специальная горячая клавиша GoPro сразу запускает GoPro Player для редактирования видео 360°, сокращая таким образом время, которое уходит на ручное управление файлами.

Ноутбук способен работать как ключевой узел для рабочих процессов в проектах, включающих сразу несколько съемок. Производитель предоставляет 12-месячную подписку на GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем. PX13 работает на базе AMD Ryzen AI Max+ 395 с NPU производительностью 50 TOPS для локальной обработки с помощью ИИ. Это позволяет обеспечить шумоподавление в режиме реального времени, масштабирование и редактирование с помощью ИИ без необходимости привлечения облачных сервисов.

16-ядерный процессор работает с частотой до 5.1 ГГц, iGPU — он имеет GPU Radeon 8060S, кэш-память L2+L3 объемом до 80 МБ, поддерживает до 128 ГБ памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц для видео высокого разрешения, пакетной обработки фотографий и одновременной работы нескольких приложений. Локальная обработка с помощью ИИ также оптимизирует энергосбережение при длительных мобильных рабочих сессий.

Сенсорный OLED-дисплей ASUS Lumina 13,3 дюймов имеет разрешение 3K (2880 x 1800) и соотношение сторон 16:10, частота 60 Гц, яркость 400 нит, пиковая яркость HDR 500 нит Экран обеспечивает высокую контрастность, четкую и цветопередачу и поступает с заводской калибровкой для профессиональной цветокоррекции. Предусмотрена поддержка стилуса MPP 2.6 и ASUS DialPad для точного управления шкалой времени, регулировки экспозиции и настроек кисти. В ближайшие дни на сайте производителя должна появиться информация относительно цен и доступности устройства.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На выставке CES 2026 ASUS представила масштабное обновление ноутбуков серий Zenbook, Vivobook, ROG, ProArt и ExpertBook. Кроме этого в 2026 году Asus впервые за много лет полностью остановит выпуск новых моделей смартфонов. Компания не представит ни Zenfone 13, ни ROG Phone 10.

Источник: Gizmochina; ASUS