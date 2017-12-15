Гослесагентство Украины разработало мобильное приложение “Ялинка”, которое позволяет проверить легальность новогодней елки

До Нового Года остается всего две недели, так что вопрос приобретения новогодней елки становится все более актуальным. Если вы предпочитаете искусственные елки, то можете выбрать любую из порядка 1400 доступных моделей, однако любители натуральных деревьев тоже могут позаботиться о природе, проверив легальность приобретаемого дерева с помощью мобильного приложения “Ялинка” от государственного агентства лесных ресурсов Украины.

С целью проверки легальности происхождения новогодней красавицы государственное предприятие «Лесной инновационно-аналитический центр» Государственного агентства лесных ресурсов разработало программное обеспечение для Android (ссылка для скачивания APK-файла), с помощью которого каждый сможет ознакомиться с происхождением выбранной елки прямо на точке продажи.

Проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки или бирки, которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне. Данные элементы содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штриховой код, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Также можно проверить легальность елки на сайте ukrforest.com – в случае, если информация отсутствует, это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.

Отметим, что “нелегальные” елки вырубаются бесконтрольно, что способно нанести существенный вред природе, тогда как Гослесагентство каждый год проводит специальные мероприятия для того, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках. В частности, на площади 5 тыс. гектар созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 18 млн шт. хвойных деревьев разных пород в возрасте от 1 до 10 лет.

Также ежегодно в декабре проводятся так называемые рубки ухода в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно отобрать еще около 1 млн шт. новогодних елок. Как вариант, можно украсить дом новогодней композицией из ветвей хвойных пород, для чего не придется рубить все дерево целиком.

Источник: Гослесагентство