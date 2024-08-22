Gothic 1 Remake: блогер показал час геймплея с Gamescom 2024

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Немецкий блогер Hänno получил эксклюзивный доступ к ремейку легендарной игры Gothic на выставке Gamescom 2024.

В видео можно увидеть обновленные локации, персонажей, боевую систему и другие аспекты ожидаемой игры.

Действие Gothic разворачивается в фэнтезийном мире, где король отправляет узников добывать магическую руду. Долина с шахтами окружена магическим барьером, а преступники установили там собственные порядки. Главный герой — Безымянный, на первый взгляд, обычный преступник, которому суждено стать ключевой фигурой в этом мире.

Alkimia Interactive Alkimia Interactive — барселонская студия разработки видеоигр, специализирующаяся на RPG и приключенческих боевиках. Сейчас команда работает над ремейком Gothic. оставили основу игры неизменной. Игроки будут исследовать открытый мир, сражаться с людьми и чудовищами, выполнять задания для представителей трех лагерей и развивать своего персонажа.

Gothic, выпущенная в 2001 году немецкой студией Piranha Bytes, быстро стала культовой ролевой игрой. Она отличалась своим мрачным средневековым миром, нелинейным сюжетом и сложной системой взаимодействия с неигровыми персонажами. Игра запомнилась игрокам атмосферой безнадежности и выживания в жестоком мире магической тюрьмы, где главный герой должен сам пробивать себе путь к власти и свободе.

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Gothic 1 Remake выйдет на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series.

Напомним, мы собрали лучшие трейлеры и анонсы с открытия Gamescom 2024. И отдельно сделали подборку игр с презентации Future Games Show.

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