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Gran Turismo 7 в россии недоступен для покупки, предзаказы отменили

Gran Turismo 7 в россии недоступен для покупки, предзаказы отменили

Gran Turismo 7 в россии недоступен для покупки, предзаказы отменили

4 марта во всем мире состоялся релиз автогонок Gran Turismo 7 на консолях PS4 и PS5. И только жители россии не могут приобрести цифровые копии, а предзаказ отменен – деньги возвращают.

Gran Turismo 7 в россии недоступен для покупки, предзаказы отменили

В PS Store страница Gran Turismo 7 также недоступна. Российские торговые сети сообщают, что партия дисков с игрой задерживается и дата поставок неизвестна.

В российском PS Store, тем не менее, доступны другие новинки, например, Horizon Forbidden West, вышедший до нападения россии на Украину. Анонсирован и ряд игр, которые еще можно взять по предзаказу, но сроки их выхода не указаны.

Gran Turismo 7: геймплей и детали седьмой части культовой серии автосимуляторов c трансляции State of Play


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