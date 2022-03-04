Gran Turismo 7 в россии недоступен для покупки, предзаказы отменили

4 марта во всем мире состоялся релиз автогонок Gran Turismo 7 на консолях PS4 и PS5. И только жители россии не могут приобрести цифровые копии, а предзаказ отменен – деньги возвращают.

В PS Store страница Gran Turismo 7 также недоступна. Российские торговые сети сообщают, что партия дисков с игрой задерживается и дата поставок неизвестна.

Теперь GT7 недоступна и по предзаказам в PS Store. Пользователям вернули деньги, а на самой игре появился «замок»https://t.co/q4nTw5MVzP pic.twitter.com/N7fNR0Cx19 — DTF (@playdtf) March 4, 2022

В российском PS Store, тем не менее, доступны другие новинки, например, Horizon Forbidden West, вышедший до нападения россии на Украину. Анонсирован и ряд игр, которые еще можно взять по предзаказу, но сроки их выхода не указаны.