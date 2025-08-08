Группировки "ученых" публикуют тысячи фальшивых статей, — исследование

Исследование американского ученого Луиса Амарала из Северо-Западного университета свидетельствует о наличии широкой международной сети мошенников от науки.

Амарал отмечает, что научное мошенничество это уже не дело нескольких недобропорядочных лиц, а организованная система, которая развивается стремительнее реальной науки. Она включает широкие сети редакторов и авторов, сотрудничающих с целью публикации псевдоисследований в больших объемах.

Они используют уязвимости системы для отмывания репутации, получения финансирования и повышения собственных академических рейтингов. Речь идет о большой и устойчивой системе, которая в некоторых случаях имитирует организованную преступность.

«Эти сети, собственно, являются преступными организациями. В этих процессах задействованы миллионы долларов», — объясняет Амарал.

Исследование Луиса Амарала базируется на анализе более 5 млн научных статей из более 70 тыс. научных журналов. Исследователи также изучили десятки тысяч опровержений, редакционных записей журналов и даже копий изображений.

Это позволило исследователям выявить мошенническую схему — «бумажные фабрики», штампующие низкокачественные исследования. Посредники, которые продают авторство и возможность размещения в научных журналах. Недобросовестные редакторы, готовые автоматически одобрять фальшивые исследования.

Одной из таких «бумажных фабрик» указывается Ассоциация академических исследований и разработок (ARDA). В период с 2018 по 2024 год ARDA расширила список своих аффилированных журналов с 14 до 86, многие из которых были проиндексированы в крупных академических базах данных.

В итоге некоторые из этих журналов оказались мошенническими. Их деятельность была незаконно возобновлена после того, как первоначальные издатели прекратили публикации. Луис Амарал убеждает, что предлагаемые ARDA и подобными организациями материалы — это не наука. Клиенты платят за то, чтобы их имена были указаны в заранее подготовленных работах, часто без какого-либо реального исследования для улучшения своего резюме, что впоследствии приводит к материальным преимуществам.

По оценкам авторов исследования, «бумажные фабрики» теперь удваивают объемы производства каждые 1,5 года. В то же время, количество опровержений — главная корректирующая мера научного сообщества — удваивается каждые 3,5 года.

Результаты исследования показывают, что даже некоторые уважаемые научные издания подверглись влиянию мошенников от науки. Исследователи определили, что очень небольшая группа редакторов — менее 0,3% в одном журнале — ответственна за около 30% всех отозванных статей. Эти редактора не занимались выявлением мошенничества, а наоборот потакали ему.

«Вы либо верите в научное мошенничество, либо уходите из науки. В такой ситуации оказались десятки тысяч ученых», — отмечает ведущий автор исследования, социолог из Северо-Западного университета, Рис Ричардсон.

Анализ показал, что они часто принимали статьи друг друга, минуя надлежащее рецензирование и создавая замкнутый цикл взаимного одобрения. Одна особенно активная группа в PLOS ONE действовала с 2020 по 2023 год, и многие из принятых статей впоследствии были отозваны по подобным причинам. Аналогичные случаи были обнаружены в журналах на языке хиндави и даже в материалах конференций IEEE.

Для выявления случаев мошенничества команда исследователей под руководством Риса Ричардсона обращала внимание на такие вещи, как повторное использование изображений, что свидетельствовало о копировании и переупаковке исследовательских данных. В одной сети из 2 тыс. 213 статей с дублированными изображениями была отозвана лишь треть.

Другими признаками мошенничества является ускоренный процесс рецензирования, который занимает менее 30 дней, необычные всплески публикаций в определенных журналах и неестественные схемы авторства — например, соавторы, не имеющие родственных связей со всего мира, в узкоспециализированных технических статьях.

Многие из этих псевдоисследований имеют отношение к конкретным подобластям, в частности, микроРНК и длинные некодирующие РНК в биологии рака. Чем более узкоспециализированным и малоизвестным является исследование, тем лучше, поскольку оно добавляет еще один слой непрозрачности. В этих подобластях уровень отзыва достигал 4% по сравнению с 0,1% в более устоявшихся областях, таких как CRISPR.

Мошеннические исследования вводят в заблуждение реальных ученых, искажают результаты метаанализов, тратят государственные средства и подрывают реальные разработки. Авторы рассмотрели случай с исследованиями болезни Альцгеймера.

Буквально одна псевдонаучная статья привлекла миллиарды инвестиционных средств и заставила ученых потратить годы на бесперспективные исследования, прежде чем оказалось, что начальное исследование было мошенническим. Во время пандемии COVID-19 мошеннические исследования способствовали использованию гидроксихлорохина, что косвенно привело к 17 тыс. смертей.

Карьера ученых строится на количестве выпущенных публикаций. Чем больше статей выпускает тот или иной исследователь, и чем больше их цитируют, тем большее финансирование и научный штат он получит, а вместе с тем и престиж. В гиперконкурентной системе с ограниченными ресурсами стимулы склоняются к количеству, а не к качеству.

Как утверждают авторы исследования, существующие инструменты для противодействия мошенникам от науки, такие как отзыв псевдонаучных статей и лишение журналов лицензии, недостаточны. Некоторые фейковые статьи остаются в базах данных даже после деиндексации соответствующих журналов. Другие продолжают цитироваться, создавая поток дезинформации.

Ричардсон и Амарал выступают за более глубокие системные изменения: отделение задач, провоцирующих конфликт интересов, таких как рецензирование, от деловых интересов журналов, переосмысление академических стимулов и отход от упрощенных показателей, таких как количество цитирований или импакт-фактор журнала.

Ситуацию еще больше усложняет стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта. Если модели ИИ будут обучаться на сомнительных данных, их эффективность в новых исследованиях может быть поставлена под сомнение изначально.

Кроме того, существует проблема научных статей, созданных с помощью ИИ. В 2024 году рецензируемый научный журнал опубликовал исследование с явно созданной с помощью ИИ диаграммой, которая изображает мультяшную крысу с гигантским пенисом. Статья была отозвана лишь после того, как изображение разошлось по социальным сетям.

«Мы понятия не имеем, что в конце концов попадет в литературу, что будет считаться научным фактом и будет использоваться для обучения будущих моделей ИИ», — предупреждает Рис Ричардсон.

Некоторые академические издательства, такие как Springer Nature и Frontiers Media, начинают массово отзывать статьи. Недавно Frontiers отозвал 122 исследования, обнаружив доказательства манипулирования цитированием и скрытого заговора рецензентов. Но эти усилия лишь поверхностны. Ричардсон подсчитал, что только 15-25% фальшивых статей будут отозваны.

По мнению авторов исследования, для изменения ситуации необходимо менять культуру. Финансовые организации должны пересмотреть свои методы оценки успешных научных материалов. Журналы должны инвестировать в независимые проверки добросовестности. А исследователям необходимо оказывать поддержку в выборе качества вместо количества. Без реформ будущие открытия — и общественное благо, которому они призваны служить, — могут быть построены на песке.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: ZME Science