Тайная жизнь ученых в Антарктиде: две трети сталкивались с домогательствами и насилием

По результатам опроса, проведенного по заказу Национального научного фонда США, оказалось, что около 40% опрошенных сотрудников на американских антарктических научных базах сталкивались с сексуальными домогательствами или насилием в течение последних 2 лет.

Подчеркивается, что почти половина опрошенных впервые устроилась работать на антарктических исследовательских базах США. Это самый тщательный на сегодня анализ широко распространенной проблемы, которая повлияла на карьеру многих американских ученых-полярников и стала причиной расследований со стороны Конгресса.

Ученые, работавшие над американской антарктической программой, выражают надежду, что результаты этого исследования приведут к долговременным изменениям в работе Национального научного фонда и курируемых им полярных программ. В Национальном научном фонде уже заявили, что будут работать над усилением безопасности ученых и других лиц, работающих в Антарктике, опираясь на результаты полученного отчета.

Однако, поскольку президент США Дональд Трамп призывает к значительному сокращению бюджета агентства и уделяет особое внимание вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, неясно, какие возможности будет иметь NSF для реагирования. Если программы Национального научного фонда в Антарктике будут сокращены, это, вместе с ослаблением внимания и уровня безопасности, может привести к регрессу.

Однако новый доклад свидетельствует о том, что осведомленность о сексуальных домогательствах в Антарктике и поддержка борьбы с ними растут. Агентство договорилось о проведении опроса с независимой компанией и та разослала приглашение к участию всем американским ученым, работавшим в Антарктике в период с 2022 по 2024 год.

Среди участников опроса были ученые, студенты, подрядчики, военнослужащие и другие лица, которые работали на таких базах, как большая станция Мак-Мердо в море Росса. Из 679 опрошенных 521 человек подтвердил, что сталкивался с сексуальными домогательствами и насилием.

41% из них сообщили, что столкнулись по меньшей мере с одним случаем сексуального насилия или домогательств, например, с нежелательными прикосновениями или комментариями сексуального характера. Почти 69% из 572 заявили, что стали свидетелями по меньшей мере одного такого случая. Домогательства были гендерными: 59% жертв — женщины, 36% — мужчины. Виновниками домогательств были разные лица: в 51% случаев их осуществлял подрядчик, а в 18% — руководитель.

Как отметила руководительница Управления полярных программ Национального научного фонда Джин Коттам Аллен, уникальная антарктическая среда, где исследователи живут и работают на удаленных, изолированных станциях с ограниченным личным пространством рядом с военнослужащими и подрядчиками, повышает риск неправомерных действий.

Подобные случаи касаются не только американских полярных исследовательских баз. В марте этого года южноафриканская антарктическая база оказалась в центре громкого скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием.

В среде американских ученых сексуальные домогательства стали настолько распространенным явлением, что 43% респондентов заявили, что «шутки и намеки сексуального характера являются нормальной частью командировки». По словам Джин Коттам Аллен, такая ситуация ведет к подрыву доверия.

«Этот вред распространяется по всему сообществу, нанося ущерб психологической безопасности, сплоченности группы и эффективности работы», — отмечает Джин Коттам Аллен.

Предыдущие отчеты NSF, в частности, один из последних, опубликованный в августе 2022 года, гласил, что 72% женщин и 48% мужчин, участвовавших в опросе, согласились с тем, что сексуальные домогательства являются проблемой. В отчете, подготовленном Управлением генерального инспектора NSF в сентябре 2024 года, говорится, что агентство достигло прогресса в борьбе с сексуальными домогательствами в Антарктической программе, но необходимо проделать еще большую работу.

Например, в апреле совместно с Национальной сетью борьбы с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом была открыта кризисная горячая линия для сотрудников Антарктической программы США. Следователи Конгресса и NSF также утверждают, что генеральный подрядчик Антарктической программы США, компания Leidos из Рестона, штат Вирджиния, способствует формированию атмосферы вседозволенности в отношении сексуальных домогательств. Сейчас NSF проводит тендер на выбор нового подрядчика для реализации программы, которая начнется в сентябре 2026 года.

Результаты опроса опубликованы в отчете NSF

Источник: Nature