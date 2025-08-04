Новости Технологии 04.08.2025 comment views icon

Ученые заставили ИИ искать новые законы физики и исправлять неверные предположения — это работает

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ученые заставили ИИ искать новые законы физики и исправлять неверные предположения — это работает

Американские исследователи из Университета Эмори в Атланте обучили ИИ делать новые физические открытия, а не просто искать ошибки или предсказывать результаты исследований.

Ученые загрузили в систему искусственного интеллекта экспериментальные данные о загадочном состоянии вещества, которое называется пылевой плазмой — горячий электрически заряженный газ, наполненный мелкими частицами пыли. После этого исследователи наблюдали, как ИИ удивительно точно описывает странные силы, которые до этого не были до конца понятны ученым.

Это демонстрирует, что искусственный интеллект может использоваться для раскрытия ранее неизвестных законов, управляющих взаимодействием частиц в хаотической системе. ИИ также скорректировал устоявшиеся предположения о физике плазмы.

«Мы показали, что можем использовать ИИ для открытия новых физических явлений. Наш метод ИИ — не черный ящик: мы понимаем, как и почему он работает. Предложенная им структура также универсальна. Ее потенциально можно применять к другим многочастичным системам, чтобы обнаружить новые пути к открытиям», — объясняет соавтор исследования, профессор Джастин Бертон. 

Исследователи объединили реальные эксперименты с тщательно разработанной моделью ИИ. Они начали с изучения пылевой плазмы. Это состояние вещества встречается повсюду во Вселенной, от колец Сатурна и поверхности Луны, до лесных пожаров на Земле.

Однако силы, действующие между частицами в пылевой плазме, оставались плохо изученными. Это связано с тем, что частицы влияют друг на друга с разной силой. Понимание таких взаимодействий с помощью традиционной физики оказалось чрезвычайно сложным. Поэтому для решения этой проблемы ученые создали сложную систему трехмерной визуализации, позволяющую наблюдать за движением частиц пластиковой пыли внутри камеры, наполненной плазмой.

Исследователи использовали лазерный нож и высокоскоростную камеру для фиксации тысяч движений мелких частиц в трех измерениях с течением времени. Подробные траектории движения частиц использовались для обучения модели ИИ. В отличие от большинства моделей нейросетей, требущих больших наборов данных для обучения, сеть исследователей из Университета Эмори училась на небольших, однако насыщенных наборах данных и была спроектирована с учетом встроенных физических правил, таких как учет гравитации, сопротивления и сил взаимодействия между частицами.

«Когда вы исследуете что-то новое, у вас не так много данных для обучения ИИ. Это означало, что нам пришлось бы разработать нейронную сеть, которую можно было бы обучить на небольшом объеме данных и получить новые знания», — отмечает старший автор исследования, профессор Илья Неменман. 

Нейросеть разложила движение частиц на три составляющие: эффекты скорости, в которые вошло сопротивление, силы окружающей среды, например гравитация, и силы взаимодействия между частицами. ИИ предоставил описания невзаимных сил с точностью 99%. В частности, ИИ обнаружил, что частицы впереди притягивают за собой отстающие, а отстающие отталкивают от себя частицы, которые находятся впереди. Подобное асимметричное взаимодействие предполагалось, но никогда ранее не моделировалось. Кроме этого ИИ исправил ошибочные предположения, которые годами определяли теорию плазмы.

Например, одно из таких предположений заключалось в том, что электрический заряд частицы увеличивается пропорционально ее размеру. Оказалось, что это не так. Эта зависимость коррелирует с плотностью и температурой окружающей плазмы. Еще одно ошибочное предположение утверждало, что сила взаимодействия между частицами всегда уменьшается с расстоянием, независимо от их размера. ИИ показал, что это уменьшение также зависит от размера частиц, что ранее игнорировалось.

Интересно, что эта модель ИИ эффективно работала на обычном компьютере. Она создала универсальную структуру, которую теперь можно применять к любым системам с множеством частиц, от красок до миграции клеток в живых организмах. Это исследование также демонстрирует, что ИИ может выйти далеко за пределы простых вычислений.

«Еще интереснее то, что мы показываем, что некоторые распространенные теоретические предположения об этих силах не совсем точны. Мы можем исправить эти неточности, поскольку теперь можем видеть происходящее в таких мелких деталях. Несмотря на все разговоры о том, как ИИ меняет науку, существует очень мало примеров, когда что-то принципиально новое было обнаружено непосредственно с помощью ИИ», — подчеркнул профессор Неменман. 

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу
Готовы к марафону? Сюжетная кампания Dying Light: The Beast займет 20 часов, еще 30 — секреты и побочные задания
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Илон Маск превратит все Tesla в Robotaxi — автопилот FSD будет улучшен
Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Samsung выпустила первый в мире 37" 4K 4K 165Hz монитор стоимостью более $1000
«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»
Дипфейк на €30 000: 76-летний бельгиец приехал к «своей невесте», вице-мисс Франции, и встретил ее реального мужа
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Intel представила измеритель качества масштабирования и генераторов кадров в играх
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
Поздно лег — цирроз печени. Ученые связали нерегулярный сон с 172 заболеваниями
Самое длинное солнечное затмение века уже скоро — когда произойдет и где наблюдать
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить