Научный журнал иллюстрировал статью сгенерированой искусственным интеллектом крысой «с непропорционально большим половым органом»

На этой неделе научный журнал Frontiers in Cell and Development Biology опубликовал исследование, в котором были использованы фальшивые изображения, сделанные с помощью Midjourney, одного из самых популярных ИИ-генераторов изображений.

В статье в открытом доступе исследуется взаимосвязь между стволовыми клетками в семенниках млекопитающих и сигнальным путем, ответственным за опосредование воспаления и рака в клетках. Письменное содержание статьи не выглядит фальсифицированным, но наиболее поразительные аспекты содержатся не в самом исследовании, а в неточных и гротескных изображениях крысиных семенников, сигнальных путей и стволовых клеток, созданных искусственным интеллектом.

На схеме крысы, сгенерированной искусственным интеллектом, изображена крыса, верхняя часть тела которой обозначена как «сенктолитические стволовые клетки». То, что выглядит как очень большой крысиный пенис, обозначено как «Рассеченный», со вставками справа, чтобы выделить iollotte sserotgomar cell, dck и Retat. Хм, передаёт Gizmodo.

Согласно правилам редактирования журнала Frontiers, рукописи проходят «первичную проверку качества» командой по добропорядочности исследований и редактором, который занимается обработкой, до того, как они попадают на рассмотрение экспертов. Другими словами, эту работу якобы просмотрели многие глаза, прежде чем изображения были опубликованы.

К чести исследователей, они отмечают в статье, что изображения в статье были созданы Midjourney. Но на сайте Frontiers, посвященном политике и этике публикаций, отмечается, что исправления могут быть поданы, если «есть ошибка в рисунке, которая не меняет выводов» или «есть неправильно обозначенные рисунки», среди других факторов.

Изображение крысы явно не соответствует действительности, даже если вы никогда не разрезали крысиные гениталии. Но другие рисунки в статье могут показаться правдивыми для неподготовленного глаза по крайней мере, на первый взгляд. Однако даже тот, кто никогда не открывал учебник по биологии, увидит, присмотревшись внимательнее, что подписи на каждой диаграмме не совсем на английском — явный признак того, что текст на изображениях сгенерирован искусственным интеллектом.

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Рост популярности искусственного интеллекта привел к тому, что научно неточные изображения попадают в научные публикации и новостные статьи. Изображения с искусственным интеллектом легко создавать и часто они визуально убедительны — но ИИ сложно передать все нюансы научной точности в подсказке к диаграмме или иллюстрации.

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