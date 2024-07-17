Новости Игры 17.07.2024 в 10:16 comment views icon

GSC показали нового персонажа STALKER 2 Фауста

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Вадим Карпусь

Автор новостей

GSC показали нового персонажа STALKER 2 Фауста

Раздел Игры выходит при поддержке?

Разработчики из GSC Game World опубликовали новые изображения одного из персонажей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ─ Фауста. Соответствующая публикация появилась в соцсети X (Twitter).

На одном из изображений Фауста есть следующий текст:

«Прошло десятилетие, а их все еще проклинает множество сталкеров. Говорят, бывших фанатиков не бывает. Заслуживают пулю сразу, как попадут в прицел. Когда пришла Варта и ее новые порядки с договором Д4, они согласились делать то, от чего даже самые опытные Долговцы начали смотреть за Периметр.

Монолит мертв. Но для большинства его дело все еще живет, пока существует Дикий Остров. И пока Бродяга пытается вытащить своих братьев из ада, Фауст… имеет собственную картину будущего».

Добавим, ранее Фауста можно было слышать в некоторых предыдущих трейлерах.

«Зона такая, какой ты ее видишь. Я же показал тебе, какой я ее вижу. Иди своим путем, и тогда ты сможешь увидеть Зону… по-своему».

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«Я сделал один неверный шаг, и весь мой мир погрузился во тьму».

Итак, Фауст должен играть заметную роль в событиях игры.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series X/S 5 сентября 2024 года. С первого дня игра будет доступна в Game Pass. Предзаказы уже открыты на сайте разработчиков, а также в Steam и GOG.

Раздел Игры выходит при поддержке?

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