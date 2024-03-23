GTA 6 могут перенести на 2026 год — Rockstar не успевает и загоняет работников в офис

GTA 6, одна из самых ожидаемых игр в истории, миллионы игроков во всем мире ждут о ней какой-либо информации. По данным сайта Kotaku, игра может перенестись на 2026 год, а компания Rockstar Games требует удаленных работников вернуться в офис для ускорения работы.

Игра была официально представлена в декабре 2023 года. Более десяти лет после выпуска GTA V Rockstar работает над продолжением, действие которого разворачивается в Вайс-Сити, вымышленном районе Майами. Игра должна появиться на PS5 и Xbox Series в 2025 году. Неофициально известно, что, что сейчас целью является начало 2025 года. Однако становится все более вероятным, что GTA 6 может выйти только в конце 2025 года. Также возможно, что старт перенесут до 2026 года, поскольку производство отстает от графика.

В феврале стало известно, что Rockstar Games обязывает своих сотрудников вернуться к работе пять дней в неделю в офисе, начиная с апреля. Сообщение о резких изменениях застало многих врасплох и привело к разочарованию персонала, который почувствовал притеснение — некоторых наняли удаленно.

Источники сообщают, что разработка GTA 6 начала отставать. Это заставляет руководство Rockstar волноваться, что игра пропустит 2025 год и выйдет уже в 2026 году. Пока же запуск осенью 2025 года кажется источникам сайта более правдоподобным. Задержка игры до 2026 года рассматривается как запасной план, чрезвычайный» вариант. Один из сотрудников Rockstar Games поделился беспокойством, что после улучшения в последние несколько лет компания может снова попасть в кризис разработки.

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