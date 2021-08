GTA V преодолела рубеж в 150 млн копий, Tiny Tina’s Wonderland выйдет в 1 квартале 2022 года

Компания Take Two Interactive опубликовала отчёт о финансовых результатах минувшего квартала. Совокупный объём заказов составил $711 млн, что примерно соответствует показателю аналогичного периода предыдущего года.

При этом большая часть доходов приходится на такие игры, как Grand Theft Auto V, NBA 2K и Red Dead Redemption 2. Также отмечается, что GTA V официально пересекла рубеж в 150 млн проданных копий, а «менее успешный» проект Red Dead Redemption 2 разошёлся тиражом в 38 млн копий.

Также Take Two Interactive рассказала о грядущих релизах игр. В дополнение к NBA 2K22, Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced и GTA Online Standalone, игроков ожидают выход Tiny Tina’s Wonderlands. Но сроки релиза этого проекта были перенесены с января на конец марта 2022 года. Напомним, NBA 2K22 выйдет 10 сентября, а Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced и GTA Online Standalone — 11 ноября. Также в этом году планируется выпустить WWE 2K22, OlliOlli World и версию Kerbal Space Program следующего поколения. Кроме того, в августе ожидается анонс новой франшизы.

На протяжении 2023 и 2024 финансовых годов компания Take Two Interactive намерена выпустить суммарно 41 проект. Среди них упоминаются 19 «впечатляющих ключевых» игр, 4 средних игры, 5 инди-игр, 10 мобильных игр и 3 римейка или переиздания.

