Новости Новости 05.06.2024 в 14:52 comment views icon
Статья с  

ГУР осуществляет масштабную DDoS-атаку на госучреждения и компании рф. Парализована работа министерств и госуслуг

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новостей

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществляет масштабную DDoS-атаку на государственные структуры и крупные компании российской федерации.

Об этом сообщает источник «Украинской правды» в ГУР.

Указано, что в России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, который спровоцировали киберспециалисты из ГУР Минобороны Украины.

По состоянию на 5 июня, работа ряда государственных учреждений и частных компаний РФ фактически парализована. Официальное сообщение «Роскомнадзора» объясняет сбои «аварией магистральной сети связи», но источники утверждают, что настоящая причина — именно масштабная DDoS-атака.

Проблемы есть на данный момент у:

  • сайта госуслуг;
  • Министерства обороны;
  • министерства финансов;
  • министерства внутренних дел;
  • министерства юстиции;
  • министерства промышленности и энергетики;
  • министерства информационных технологий и связи;
  • министерства чрезвычайных ситуаций.

Сайт и сервисы федеральной налоговой службы рф также были заблокированы.

Онлайн-курс "HR-директор" від Laba.
Покращіть HR-функцію в компанії та опануйте навички формування HR-стратегії.Опануйте метрики та інструменти HR-управління, аби перейти на посаду HRD.
Детальніше про курс

Кроме того, в результате атаки затруднен информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности, а также функционирование объединенной авиастроительной компании временно парализовано. Зафиксированы сбои в работе серверов облачного хранилища «гособлако» и недостатки в работе «единого государственного реестра ЗАГС» в некоторых регионах РФ.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить