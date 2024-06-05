ГУР осуществляет масштабную DDoS-атаку на госучреждения и компании рф. Парализована работа министерств и госуслуг

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществляет масштабную DDoS-атаку на государственные структуры и крупные компании российской федерации.
Об этом сообщает источник «Украинской правды» в ГУР.
Указано, что в России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, который спровоцировали киберспециалисты из ГУР Минобороны Украины.
По состоянию на 5 июня, работа ряда государственных учреждений и частных компаний РФ фактически парализована. Официальное сообщение «Роскомнадзора» объясняет сбои «аварией магистральной сети связи», но источники утверждают, что настоящая причина — именно масштабная DDoS-атака.
Проблемы есть на данный момент у:
- сайта госуслуг;
- Министерства обороны;
- министерства финансов;
- министерства внутренних дел;
- министерства юстиции;
- министерства промышленности и энергетики;
- министерства информационных технологий и связи;
- министерства чрезвычайных ситуаций.
Сайт и сервисы федеральной налоговой службы рф также были заблокированы.
Кроме того, в результате атаки затруднен информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности, а также функционирование объединенной авиастроительной компании временно парализовано. Зафиксированы сбои в работе серверов облачного хранилища «гособлако» и недостатки в работе «единого государственного реестра ЗАГС» в некоторых регионах РФ.