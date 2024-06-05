ГУР осуществляет масштабную DDoS-атаку на госучреждения и компании рф. Парализована работа министерств и госуслуг

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществляет масштабную DDoS-атаку на государственные структуры и крупные компании российской федерации.

Об этом сообщает источник «Украинской правды» в ГУР.

Указано, что в России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, который спровоцировали киберспециалисты из ГУР Минобороны Украины.

По состоянию на 5 июня, работа ряда государственных учреждений и частных компаний РФ фактически парализована. Официальное сообщение «Роскомнадзора» объясняет сбои «аварией магистральной сети связи», но источники утверждают, что настоящая причина — именно масштабная DDoS-атака.

Проблемы есть на данный момент у:

сайта госуслуг;

Министерства обороны;

министерства финансов;

министерства внутренних дел;

министерства юстиции;

министерства промышленности и энергетики;

министерства информационных технологий и связи;

министерства чрезвычайных ситуаций.

Сайт и сервисы федеральной налоговой службы рф также были заблокированы.

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Кроме того, в результате атаки затруднен информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности, а также функционирование объединенной авиастроительной компании временно парализовано. Зафиксированы сбои в работе серверов облачного хранилища «гособлако» и недостатки в работе «единого государственного реестра ЗАГС» в некоторых регионах РФ.