ГУР: Telegram включает в себя ряд угроз для безопасности Украины

В украинской разведке считают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов:

«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет».

Юсов добавил, что, к сожалению, нет волшебной кнопки, которая выключает все, что несет угрозу. Поэтому Украина сейчас выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

«С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграмом выходит труднее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который разрушал бы мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры предпринимаются, но работы действительно много» ─ добавил Андрей Юсов.

Вопрос опасности Telegram и других соцсетей, особенно для военных, поднимался и обсуждался за последнее время несколько раз, в том числе и на высших государственных уровнях — в конце сентября 2023 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины вместе с профильными ведомствами начал активное рассмотрение вопроса по регулированию мессенджера Telegram. В основном это связано с распространением на платформе пропаганды и вражды, а также использованием его россиянами для распространения своих нарративов. Также Telegram критикуется за отсутствие сквозного шифрования в обычных чатах (оно только в «секретных чатах» и звонках).

Источник: Укрінформ

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