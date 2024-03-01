HDMI Forum не позволил AMD открыть код драйвера HDMI 2.1

HDMI Forum — лицензионная группа, контролирующая стандарт HDMI, сообщила AMD, что она не разрешает реализацию спецификации HDMI 2.1 (или HDMI 2.1+) с открытым исходным кодом, блокируя такие инструменты, как AMD’s FreeSync, от работы через HDMI-соединение с такими комбинациями разрешения/частоты, как 4K при 120 Гц или 5K при 240 Гц.

Это может стать проблемой для пользователей Linux в отношении получения изображения высокого разрешения на дисплей с самой высокой частотой кадров, по крайней мере, когда речь идет о соединении через HDMI.

В январе 2021 года Linux-блог Phoronix отметил, что HDMI Forum не предлагает публичного доступа к спецификации HDMI 2.1. Алекс Дойчер, инженер AMD, который долгое время участвовал в разработке предложений компании с открытым исходным кодом, поддерживал соответствующую тему по меньшей мере два года, и сейчас сообщил об отрицательном результате, передаёт ArsTechnica.

В феврале 2023 года Дойчер сообщил, что «работает с нашей юридической командой [AMD], чтобы выяснить, что мы можем сделать, соблюдая при этом наши обязательства перед HDMI Forum». Через два месяца он сообщил, что AMD запустила «основную функциональность, теперь мы должны пройтись по каждой функции с юридическим отделом и определить, можем ли мы раскрыть их, не нарушая при этом наших обязательств». Лето и осень 2023 года прошли, а юридическая экспертиза все еще продолжалась, и в октябре решение было «в руках HDMI Forum».

Теперь Дойчер предложил текущую резолюцию:

HDMI Forum, к сожалению, отклонил наше предложение. В настоящее время реализация HDMI 2.1 с открытым исходным кодом невозможна без нарушения требований HDMI Forum.

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