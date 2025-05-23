Новости Крипто 23.05.2025 в 19:22 comment views icon

Хакеры украли у Cetus Protocol $223 млн благодаря найденному багу

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Хакеры украли у Cetus Protocol $223 млн благодаря найденному багу

Вчера хакеры воспользовались ошибкой бизнес-логики в протоколе Cetus, благодаря чему им удалось похитить токенов на $223 млн. Cetus Protocol является одним из крупнейших провайдеров ликвидности в блокчейне Sui. В результате атаки пулы ликвидности оказались почти опустошенными. Сам токен сети SUI и монеты, работающие на ней, потеряли до 90% цены. Стейблкоин USDC уже еще не в состоянии вернуть привязку к доллару и торгуется на уровне $0.9996.

Кристиан Томпсон, управляющий директор Sui Foundation, отметил, что логическая ошибка была на уровне контракта, а не в базовом Move VM или SUI.

Украденные токены, большинство которых это SUI и USDC, злоумышленники выводят порциям через микшер Tornado Cash.

В Cetus Protocol сообщили, что из $223 млн им удалось заморозить $162 млн. Деятельность большинства пострадавших фондов приостановлена.

В партнерстве с блокчейн-криминалистической компанией Inca Digital и при финансовой поддержке Sui Foundation назначено вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая непосредственно приведет к идентификации, определению местонахождения и аресту хакеров, стоящих за эксплойтом Cetus.

Источник: Christian Thompson

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