Новости Крипто 22.05.2025 в 15:08 comment views icon

Протокол Cetus на SUI взломали: токены сети обвалились, стейблкоин USDC потерял привязку к доллару

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Протокол Cetus на SUI взломали: токены сети обвалились, стейблкоин USDC потерял привязку к доллару

Крупнейший агрегатор ликвидности в блокчейн-сети SUI под названием Cetus, ориентированный на экосистему Move, стал жертвой хакерской атаки. Злоумышленники уже успели вывести активы на $11 млн. Это спровоцировало обвал большинства токенов, работающих на SUI. Торговля фактически остановлена, поскольку пулы ликвидности опустошены, транзакции не проходят.

Стейблкоин USDC, который также работает в сети SUI, потерял привязку к доллару и упал до $0.99.

«На нашем протоколе был обнаружен инцидент, и наш смарт-контракт был временно приостановлен по соображениям безопасности. В настоящее время команда расследует инцидент. Вскоре будет сделано дальнейшее заявление о расследовании. Мы благодарны за ваше терпение», — сообщили в Cetus.

Хакеры выкачали ликвидность токенов из различных пулов Cetus и обменял их на SUI. На данный момент криптопреступники обладают активами на сумму $5 млрд, включая 12,989 млн SUI на сумму $52 млн.

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