Хактивисты Anonymous атаковали госсайты беларуси, а затем опубликовали 184 ГБ электронных писем российской металлургической инжиниринговой группы «метпром»

На прошлой неделе Anonymous объявили кибервойну российской хакерской группировке Killnet. А 30 апреля хактивисты взялись за государственные сайты беларуси, которая поддерживает рф в войне против Украины.

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«Массированная атака Anonymous против белорусского правительства за причастность к вторжению в Украину. Все их крупнейшие правительственные вебсайты — офлайн», — написали хакеры в Twitter.

Также группа Anonymous опубликовала через DDoSecrets 184 ГБ электронных писем российской металлургической инжиниринговой и инвестиционной группы «метпром». Она участвовала в десятках проектов с «АрселорМиттал», Исфаханским металлургическим заводом (Иран), Хелуанским металлургическим заводом (Египет) и другими.

В частности, среди сайтов: министерство образования, национальный центр правовой информации, министерство связи, министерство, министерство экономики МВД, таможенный комитет, госком.

Ранее IT-армия Украины и хакеры Anonymous взломали российский видеохостинг Ruтube.