Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 «слили» перед анонсом — почти ноутбук

С выпуском iPad Pro компания Apple развеяла мнение, что планшеты существуют лишь для просмотра сериалов и листания соцсетей. Теперь по этому же пути планирует пойти Xiaomi. Компания готовит к запуску новый планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5. И благодаря добрым людям с Weibo и энтузиастам вроде WekiHome мы уже знаем о нем почти все. И это «все» выглядит довольно интересно.

Начнем с конструкции. Корпус планшета изготовлен из металла, а толщина составляет всего 5,8 мм. Устройство получило 12,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3200×2136 пикселей и соотношением сторон 3:2. Частота обновления достигает 144 Гц, стандартная максимальная яркость —584 нит, а пиковая яркость — до 827 нит. Это реальные показатели, замеренные WekiHome во время тестирования еще неанонсированного планшета. Еще говорят о поддержке стилуса.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 будет использовать собственный процессор Xring O1. Пару ему составят 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 1 ТБ, выполненное на базе чипов Samsung UFS 4.1. Еще нам обещают батарею емкостью 10610 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Также есть обратная зарядка на 7,5 Вт, чтобы спасти смартфон, который «садится». Во время игрового теста в Genshin Impact планшет показал себя с лучшей стороны — 7 часов 18 минут игры на максимальных настройках со стабильными 60 к/с.

На задней панели разместилась 50-мегапиксельная камера на базе 1/2,76-дюймового сенсора с диафрагмой f/1.8, а спереди — 32-мегапиксельная селфи-камера OV32D (f/2.2).

Планшет весит 576 граммов. Он будет иметь 4 цвета: бежевый, синий, черный и фиолетовый — чтобы каждый мог найти что-то по душе. В дополнение к стилусу Xiaomi также предложит клавиатуру со стеклянным тачпадом (в стиле Magic Keyboard от Apple).

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Дата официального анонса и ориентировочная цена планшета Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 пока не разглашаются. Учитывая, что новинку уже успели протестировать, ждать осталось не очень долго.

Источник: gsmarena