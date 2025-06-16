Чип Xiaomi XRing O1 проверили в тестах — бросает вызов флагманам Qualcomm и MediaTek

Ранее Xiaomi занималась сборкой устройств на чужих процессорах, но недавно компания выпустила собственный чип XRing O1. И на этот раз не просто для галочки, а с серьезными амбициями. Впервые со времен Surge S1 в 2017 году инженеры компании создали флагманский процессор, который уже успел себя показать — и показал не абы что.

Этот чип дебютировал в паре с новеньким Xiaomi 15S Pro и Xiaomi Pad 7 Ultra. Первый уже прошел через ряд синтетических тестов, которые провел пользователь Weibo с ником Fat Wei. И что же мы имеем на выходе?

В Geekbench 6 процессор Xiaomi XRing O1 выдает 3039 баллов в одноядерном и 9458 в многоядерном режимах тестирования. В AnTuTu только CPU-часть набрала 632832 балла. Такие результаты ставят чип на один уровень со Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 — и даже позволяют ему выглядеть лучше средних показателей конкурентов.

Правда, в графике все немного скромнее. GPU Immortalis-G925 MC12, стоящий в 15S Pro, набирает 2456 баллов в 3DMark Steel Nomad Light и 1031655 баллов в AnTuTu GPU-тесте. Для сравнения: тот же Snapdragon 8 Elite в Oppo Find X8 Ultra выдает 2584 в 3DMark и более 1150000 в AnTuTu. Так что в тяжелых графических задачах XRing O1 все еще немного отстает. Но отставание не критичное.

Самая большая ирония заключается в том, что XRing O1 — это флагман, которого нам не дадут. Xiaomi пока не планирует выводить 15S Pro или Pad 7 Ultra за пределы Китая. Так что если вдруг очень захочется попробовать «собственноручное» сердце Xiaomi, придётся искать пути импорта из Китая. А пока — остается лишь наблюдать.

Xiaomi со своим флагманским процессором XRing O1 уже догнала конкурентов. Возможно, после этого легкого пинка другие производители чипов увеличат усилия и будут разрабатывать еще более производительные чипы.

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Источник: notebookcheck