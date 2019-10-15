HarmonyOS пророчат 2% на рынке операционных систем к 2020 году





Пару месяцев назад Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая якобы должна заменить собой Android от Google. Тем не менее, эта операционная система не ограничивается только лишь смартфонами и предназначена для целого ряда устройств, включая оборудование для умного дома. Согласно появившейся информации, доля HarmonyOS в следующем году может составить 2%, что позволит ей обогнать Linux и стать пятой по величине операционной системой в мире. К слову, исследовательская компания Counterpoint прогнозирует, что доля HongMeng OS (такое название ОС используется в Китае) к концу года достигнет 0,1%, а ещё через год – целых 5%.

На текущий момент лидирующие позиции по распространённости в мире занимают операционные системы Android (39%) и Windows (35%). За ними следуют iOS (13,87%) и macOS (5,92%). Что касается Linux, эта система занимает пятую строчку с результатом 0,77% занимаемой доли на мировом рынке.

Ранее генеральный директор и основатель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в интервью изданию Fortune заявил, что уже через два года HarmonyOS сможет на равных конкурировать с iOS.

«Думаю, это займёт не более двух-трёх лет. Поскольку я являюсь частью руководства компании, мне нужно быть немного более консервативным при утверждении сроков, иначе я могу оказать слишком сильное давление на наших сотрудников», – сказал Рен Чжэнфэй.

В то же время глава Huawei отметил, что компания и дальше хочет использовать Android и надеется на «дружеское сотрудничество» с Google. В будущем HarmonyOS может поддерживать широкий спектр приложений, созданных для Android, Linux, а также среду HTML5. Новая операционная система использует компилятор Ark от Huawei и вскоре получит поддержку Kotlin, Java, Javascript, C и C++. Для лучшей безопасности устройств в ней будет реализована проверенная среда выполнения. HarmonyOS 2.0 ожидается в следующем году, а версия 3.0 должна выйти в 2021 году.

Источники: Gizmochina (2)