«Мост между Android и HarmonyOS». Финальная версия компилятора Ark Compiler с открытым исходным кодом доступна для загрузки

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Huawei запустила для всех разработчиков официальный сайт открытой версии компилятора Ark — OpenArkCompiler, с помощью которого компания планирует популяризировать операционную систему собственной разработки HarmonyOS.

Напомним, компилятор Ark, являющегося альтернативой стандартному ART (Android Runtime), впервые был представлен ровно год назад, а месяц назад Huawei сделала повторный анонс, объявив об открытии его исходного кода. Технология Ark Compiler обеспечивают поддержку оптимизации на уровне архитектуры, с чем у Android наблюдаются проблемы, что значительно повышает производительность. Разработчики обещают, что с использованием компилятора Ark Compiler эффективность выполнения приложений увеличивается на 29%, плавность работы ОС возрастает на 24%, скорость отклика системы — на 44%, а плавность работы стороннего ПО — на 60%.

Создатели Ark называют этот компилятор связующим мостиком между экосистемой Android и новой операционной системой HarmonyOS. Также Huawei утверждает, что разработчики легко могут портировать свои приложения на HarmonyOS в течение двух дней, в зависимости от сложности кода приложения. При этом функциональность ПО будет перенесена полностью, без необходимости отключения той или иной его части или внесения масштабных изменений в код.

На сайте собрана вся официальная документация с инструкциями и другой полезной информацией для разработчиков, желающих стать частью сообщества ОС HarmonyOS. Пока весь сайт и документация не переведены на английский и доступны лишь на китайском языке.

Исходный код компилятора распространяется под лицензией MulanPSL (это юридический аналог MIT License, за исключением запрета на торговую марку), и также доступен на портале Gitee, китайском аналоге GitHub.

Одновременно с запуском сайта проекта OpenArkCompiler, открытой версией Ark Compiler, доступной для загрузки стала финальная версия компилятора Ark. Пока он работает лишь с Java и Kotlin, но в перспективе разработчики обещают добавить поддержку языков программирования C, C++ и даже JavaScript.

Ссылка на исходный код компилятора на HuaweiCloud, а также ссылка на GitHub.

Источник: habr.com и OpenArkCompiler