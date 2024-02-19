Helldivers 2 опередила GTA V по онлайну в Steam, достигнув почти 410 тысяч игроков

Нашумевшая игра Helldivers 2 продолжает ставить рекорды — в минувшие выходные кооперативный шутер Sony в очередной раз обновил свой пиковый онлайн в Steam, достигнув отметки в почти 410 тысяч игроков.

Благодаря новому рывку Helldivers 2 обогнал по онлайну в Steam еще несколько заметных тайтлов, как Grand Theft Auto V (365 тыс.), Hitman 2 (361 тыс.), Starfield (330 тыс.) и Destiny 2 (316 тыс.), и поднялся на 24-ю строчку в общем топе игр по максимальному онлайну за всю историю Steam. Первое место среди игр 2024 года (и второе в целом) по-прежнему удерживает «выживач» Palworld.

Топ-25 игр по максимальному онлайну за всю историю Steam

Столь большая популярность игры, которая для самой Sony стала неожиданным хитом, привела к проблемам с доступностью — серверы игры банально не выдерживают нагрузки и пока не могут принять всех желающих, поэтому многих игроков до сих пор донимают проблемы с подключением. Сейчас разработчики из студии Arrowhead активно работают над увеличением количества серверов.

Игра Helldivers 2 про космических штурмовиков (элитных Адских десантников) и инопланетных тараканов (жуков Терминидов) и кровожадных роботов Автоматонов, бесспорно, один из самых заметных релизов 2024 года, который только начался. Кооперативный фантастический шутер вышел 8 февраля одновременно на ПК и PS5. Ее издает PlayStation Studios и это первый одновременный релиз компании для PC и PS5. Подробнее об игре, которая пропитана сатирически-ностальгической атмосферой фильма «Звездный десант» Пола Верховена, можно прочитать в нашем обзоре. Уже играли в Helldivers 2? Поделитесь собственными впечатлениями и мыслями относительно игры в комментариях.

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