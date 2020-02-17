Хенрик Фискер опубликовал первое изображение электрического пикапа Fisker Alaska (и почти сразу удалил твит)





О том, что после электрокроссовера Fisker Ocean предприниматель Хенрик Фискер займется разработкой электрического пикапа, стало известно еще летом прошлого года. На днях основатель компании опубликовал в своем twitter первое изображение и название новинки Fisker Alaska, однако практически сразу удалил пост.

Об истинных причинах фальстарта знает лишь сам Хенрик Фискер, мы можем только предположить, что компания не успела официально зарегистрировать наименование, не захотела потеряться на фоне ряда анонсов других электропикапов и т.п.

Так как речь идет не об утечке или инсайде, то совершенно точно можно заявить, что в данный момент компания рассматривает именно такой вариант дизайна и именно такое имя модели (ближе к моменту релиза все может измениться). Судя по изображению, пикап будет выполнен в том же визуальном стиле, что и кроссовер Fisker Ocean, при этом таких же разительных отличий, как у кроссоверов/пикапа Tesla мы не наблюдаем. Очевидно, Хенрик Фискер предпочел консервативный подход Rivian, при котором пикап — это всего-лишь «кроссовер-кабриолет» с минимальными отличиями в дизайне.

Так как кроссовер и пикап Fisker будут выполнены на одной платформе, Fisker Alaska скорее всего получит батарею емкостью 80 кВтч и запас хода порядка 480 км (300 миль). Планируется, что в серийное производство кроссовера будет запущено к концу 2021 года, а первые поставки клиентам в США начнутся в 2022 году. Релиз пикапа состоится немного позже, а значит на дорогах его можно будет увидеть не ранее 2023 года.

Источник: Autoblog