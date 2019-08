Хенрик Фискер показал крышу электрокроссовера Fisker Electric SUV с солнечной батареей и анонсировал выпуск еще двух электромобилей на той же платформе, одним из которых будет пикап

Пару недель назад Хенрик Фискер опубликовал первое информативное изображение будущего электрокроссовера Fisker, который должен выйти на рынок во второй половине 2021 года по цене менее $40,000. На этой неделе предприниматель показал как будет выглядеть крыша этой модели (спойлер — с солнечной батареей), а также рассказал, что после выхода кроссовера компания выпустит на той же платформе еще две модели, одной из которых будет пикап.

Harness the power of the sun to create electric power for your Fisker SUV!! Fisker was the first to use a full length solar roof for a production car in 2011. In 2021 we will make it even more powerful! #fisker #Automotive #solar #sustainability #lifestyle #HighTech #design #art pic.twitter.com/FtyM4ynnIy

— Henrik Fisker (@henrikfisker) August 8, 2019