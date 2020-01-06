Электрический кроссовер Fisker Ocean с солнечной крышей обойдется американским покупателям менее чем в $30 000





Об электрическом внедорожнике Fisker Ocean, выделяющемся полноразмерной солнечной крышей и прочими особенностями, мы уже писали не раз. После череды тизеров с выцеживанием деталей на протяжении последних нескольких месяцев Хенрик Фискер наконец объявил стартовую цену перспективного электрического внедорожника в США. Очередной этап анонса с раскрытием новых подробностей, как и планировалось, состоялся в преддверии выставки CES 2020.

Итак, цена не просто ниже $40 000, она значительно ниже этой суммы. Стоимость Fisker Ocean в базовой комплектации составляет $37 499, но с учетом федеральных налоговых льгот в размере $7500 итоговая цена для американцев получается равной $29 999. Это весьма заманчивая цена. Для сравнения, цены на готовящийся к выходу компактный кроссовер Tesla Model Y начинаются от $42 700, а Volvo XC40 Recharge еще дороже — от $48 000.

Главная особенность Fisker Ocean — полноразмерная солнечная крыша, которая должна увеличить пробег без подзарядки на 1600 км в год. Ранее Хенрик Фискер обещал, что емкость батареи базовой версии электрокроссовера составит минимум 80 кВт·ч, а запас хода — порядка 480 км (300 миль). Также Fisker Ocean будет выделяться ковриками из пластиковых отходов, выловленных в океане, и прочими «зелеными» элементами в интерьере. Также можно ожидать различные функциональные ухищрения. Кроме фирменного режима California mode, который нажатием одной кнопки позволит открыть сразу все девять окон, включая крышу и стекло в крышке багажника, можно ожидать прочие необычные опции вроде недавно добавленной в автомобили Tesla функции караоке.

Если судить по демонстрирующемся на CES прототипе, Fisker Ocean получит два экрана: большой вертикальный сенсорный дисплей на центральной консоли и компактный монохромный дисплей за рулем. Проекционный экран, на который будет выводиться разного рода информация, также планируется.

Подробные технические характеристики и конфигурации Fisker Ocean пока держаться в тайне.

В настоящее время Fisker продолжает прием предварительных заказов на электромобиль Ocean Еще с обязательным депозитом в размере $250. Также заинтересованным покупателям предложен вариант приобрести данный электромобиль в лизинг за $379 в месяц (также потребуется первый взнос в размере $2,999).

Планируется, что в серийное производство Fisker Ocean будет запущен к концу 2021 года, а первые поставки клиентам в США начнутся в 2022 году.

В 2018 года Fisker представил электрический суперкар Fisker Emotion мощностью 780 л.с. (575 кВт), разгоном от 0 до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды, и максимальной скоростью до 260 км/ч. При емкости АКБ в 140 кВт·ч заявлен запас хода 640 км (400 миль). Серийное производство электромобилей Fisker EMotion должно было стартовать в США в прошлом году, а продажи в этом по цене от $130,000. Также Fisker работает над пикапом, который должен стать конкурентом для Tesla Pickup, Rivian R1T, Ford F-150 и других грядущих электропикапов.

Источник: PR Newswire