Первое официальное изображение электрокроссовера Fisker Electric SUV, которые обещают выпустить в 2021 году по цене менее $40 тыс.

После ряда тизеров Хенрик Фискер опубликовал первое информативное изображение будущего электрокроссовера Fisker, который дожен выйти на рынок во второй половине 2021 года по цене менее $40,000.

Предприниматель отметил, что Fisker Electric SUV получит «невероятно просторный» для своего класса салон с отделкой из переработанных материалов.

We aim to make the world’s most sustainable vehicle, the 2021 Fisker Electric SUV. Priced below 40,000. The interior (just saw prototype)is incredibly spacious for its segment with #recycled materials.

⁦@henrikfisker⁩ #fisker #climate #EVs #life #Sustainable #Automotive pic.twitter.com/7X0LxRCoph

— Henrik Fisker (@henrikfisker) July 20, 2019