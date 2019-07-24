Первое официальное изображение электрокроссовера Fisker Electric SUV, которые обещают выпустить в 2021 году по цене менее $40 тыс.
После ряда тизеров Хенрик Фискер опубликовал первое информативное изображение будущего электрокроссовера Fisker, который дожен выйти на рынок во второй половине 2021 года по цене менее $40,000.
Предприниматель отметил, что Fisker Electric SUV получит «невероятно просторный» для своего класса салон с отделкой из переработанных материалов.
We aim to make the world’s most sustainable vehicle, the 2021 Fisker Electric SUV. Priced below 40,000. The interior (just saw prototype)is incredibly spacious for its segment with #recycled materials.
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— Henrik Fisker (@henrikfisker) July 20, 2019
Ранее Хенрик Фискер обещал, что емкость батареи базовой версии электрокроссовера составит не менее 80 кВтч, а запас хода — порядка 480 км (300 миль). А вот полный привод на основе двух раздельных электродвигателей будет опциональным, так что за него придется заплатить больше, чем стартовые $40 тыс.
Напомним, что год назад был представлен электрический суперкар Fisker Emotion мощностью 780 л.с. (575 кВт), что позволяет ему разгоняться до 260 км/ч (160 миль/ч), набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет 140 кВтч, запас хода — 640 км (400 миль). Серийное производство электромобилей Fisker EMotion стартует в США в 2019 году, продажи начнутся годом позже по стартовой цене от $130,000.
Источник: Electrek