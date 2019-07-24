Первое официальное изображение электрокроссовера Fisker Electric SUV, которые обещают выпустить в 2021 году по цене менее $40 тыс.

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После ряда тизеров Хенрик Фискер опубликовал первое информативное изображение будущего электрокроссовера Fisker, который дожен выйти на рынок во второй половине 2021 года по цене менее $40,000.

Предприниматель отметил, что Fisker Electric SUV получит «невероятно просторный» для своего класса салон с отделкой из переработанных материалов.

Ранее Хенрик Фискер обещал, что емкость батареи базовой версии электрокроссовера составит не менее 80 кВтч, а запас хода — порядка 480 км (300 миль). А вот полный привод на основе двух раздельных электродвигателей будет опциональным, так что за него придется заплатить больше, чем стартовые $40 тыс.

Напомним, что год назад был представлен электрический суперкар Fisker Emotion мощностью 780 л.с. (575 кВт), что позволяет ему разгоняться до 260 км/ч (160 миль/ч), набирая первые 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Емкость батарей составляет 140 кВтч, запас хода — 640 км (400 миль). Серийное производство электромобилей Fisker EMotion стартует в США в 2019 году, продажи начнутся годом позже по стартовой цене от $130,000.

Источник: Electrek