HKC создала экономичный дисплей для ноутбуков: частота от 1 до 60 Гц и сверхнизкое энергопотребление

HKC в дополнение к первому монитору с частотой 1080 Гц анонсировала новую дисплейную панель для ноутбуков, которая поддерживает адаптивную частоту обновления в диапазоне от 1 до 60 Гц. Ключевая особенность проявляется в том, что панель может работать на частоте 1 Гц при отображении статического контента, что позволяет существенно снизить потребление энергии.

По словам HKC, дисплей построен на оксидной (metal-oxide TFT) подложке, которая имеет низкий уровень утечки тока. Именно это позволяет панели сохранять стабильное изображение даже при частоте обновления 1 Гц. Отдельно компания заявляет о соответствии требованию flicker-free на уровне -60 дБ, чтобы избежать заметного мерцания на низких частотах обновления — проблемы, типичной для таких режимов.

HKC также обнародовала данные по энергопотреблению, сосредоточившись на так называемой logic power — потреблении энергии логикой управления панелью. При частоте 60 Гц этот показатель составляет 0,29 Вт. При снижении частоты до 1 Гц для статических изображений потребление падает до 0,13 Вт.

Это не первая попытка HKC в сегменте ультранизких частот обновления. В конце 2024 года компания уже сообщала о рабочем 16-дюймовом ноутбучном дисплее с частотой 1 Гц. Тогда HKC открыто называла основные технические проблемы: поляризацию жидких кристаллов, снижение яркости и появление мерцания при длительных интервалах между обновлениями кадра. Похоже, в новой версии панели эти недостатки удалось преодолеть.

В то же время HKC пока не раскрыла полные технические характеристики дисплея. В публикации отсутствуют данные о диагонали, разрешении, пиковой яркости, времени отклика, цветовом охвате, а также об условиях, при которых система автоматически переключается между 1 и 60 Гц.

Учитывая заявленные параметры, этот дисплей вряд ли ориентирован на игровые ноутбуки. Вместо этого он выглядит логичным выбором для бизнес-моделей, где значительную часть времени на экране отображаются статические интерфейсы — таблицы, документы или почта, и именно экономия энергии выходит на первый план.

По данным китайских медиа, официальную презентацию новой панели HKC планирует провести на CES 2026.

Источник: videocardz