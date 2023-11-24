HMD Global (Nokia) лидирует на рынке функциональных мобильных телефонов ─ IDC

Компания HMD Global, занимающаяся производством мобильных телефонов и смартфонов под брендом Nokia, объявила о своем лидерстве на рынке функциональных телефонов. Ссылаясь на результаты анализа IDC, HMD Global заявляет, что она заняла первое место на рынке телефонов в третьем квартале 2023 года.

К сожалению, ни HMD Global, ни IDC не предоставили подробного отчета о рынке функциональных телефонов в третьем квартале 2023 года. Поэтому нет сведений о том, какой объем этого рынка в количественном или денежном выражении, и какие компании пытались составить конкуренцию HMD Global. Известно лишь, что компания занимает 30,7% рынка по показателю стоимости и 22,4% по объему. Это говорит об укреплении позиций HMD Global по сравнению с предыдущим кварталом.

В HMD Global заявляют, что успеху Nokia способствовали 4 ключевых фактора. Один из них — это функциональные телефоны с интеграцией UPI (Unified Payments Interface), что позволяет расширить возможности устройств и обеспечить безопасные цифровые транзакции.

Компания также обновила свои главные модели, добавив новый дизайн и яркие цвета. В список вошли Nokia 105 2022, Nokia 110, Nokia 110 4G, Nokia XpressAudio и Nokia 2660 Flip.

Представитель HMD Global заявил, что компания планирует развивать эти достижения и сохранять лидирующие позиции на рынке функциональных телефонов.

Источник: gsmarena