HBO Max работает над сериалом по Hogwarts Legacy на фоне успеха игры: за две недели она принесла Warner Bros. $850 млн от продажи 12 млн копий

По информации Giant Freakin Robot, у HBO Max находится в работе сериал по игре Hogwarts Legacy. Новость стала известна на фоне продолжающегося скандала, касающегося взглядов и высказываний Джоан Роулинг, автора фентезийной вселенной, а также огромной популярности и впечатляющих продаж игры.

После провала прошлогоднего фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» ходили слухи, что Warner Bros. Discovery может отказаться от франшизы. Планы на сериал кажутся напрямую связанными с успехом игры – возможно, компания увидела, что ключ к успеху кроется не только в имени франшизы, но и в качественной реализации проекта.

Сериал Hogwarts Legacy все еще находится на ранних стадиях разработки, поэтому подробностей пока мало. Предположительно, как и в игре, действие серии будет происходить до событий оригинальных романов о Гарри Поттере и даже до спиноффа «Фантастические твари». Действие игры происходит в 19 веке, но в ней фигурирует несколько знакомых имен, таких как профессор Матильда Уизли, предок семьи Уизли из романов.

Хотя еще слишком рано делать какие-либо заявления об актерском составе, некоторые выпускники Хогвартса могут оказаться заинтересованными – Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли, выразил желание поучаствовать в развитии франшизы, если таковое случится.

Тем временем игра набирает популярность. Через две недели после релиза Hogwarts Legacy продано 12 млн копий игры. По данным Variety, игра уже принесла Warner Bros. Games $850 млн, что делает её наиболее масштабным игровым релизом в истории компании. Hogwarts Legacy установила и новый рекорд стриминга, став самой просматриваемой однопользовательской игрой на Twitch с колоссальным пиком в 1,28 млн одновременных зрителей.