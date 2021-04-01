Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha создают универсальную съемную батарею, которая будет подходить к электромотоциклам любого из четырех брендов





Японские производители мотоциклов объединили свои усилия для создания универсальной съемной батареи, которая сможет использоваться в любых электромотоциклах брендов Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha. Таким образом один владелец сможет держать в своем мотопарке сразу несколько электрических моделей различных брендов, запитывая их от одной батареи.

В таком случае покупка нового мотоцикла может обойтись заметно дешевле, так как при желании владельцу не придется оплачивать дорогостоящий аккумулятор в каждом из новых мотоциклов. Помимо межбрендовой универсальности съемная батарея позволяет легко забрать на зарядку домой только аккумуляторный блок, оставив железного коня на парковке или возле дома.

Организация для совместной разработки японской «мотобатареи» была создана еще в 2019 году под названием Swappable Battery Consortium for Electric Motorcycles. К данному моменту всем четырем участникам, включая Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha, удалось договориться о спецификациях такой батареи. Сроки появления коммерческого решения пока не озвучиваются, но с учетом темпов развития EV-сегмента долго ждать первых электромотоциклов на основе новой батареи не придется.

Отметим, что система съемных аккумуляторов активно используется тайваньской компанией Gogoro, которая предлагает владельцам своих электроскутеров станции по замене разряженных батарей на заряженные. Благодаря более открытой архитектуре скутеров и мотоциклов, менять аккумуляторы в них намного проще, чем в тех же электромобилях, что доказывает и американский производитель электромотоциклов Zero (хотя существуют такие решения и для электромобилей, например Ample или Nio).

Источник: Autoblog