Honda показала свой первый электрический кроссовер Prologue

После анонса компактной модели Honda E и долгосрочного сотрудничества с GM компания Honda ясно заявила о своих амбициях в отношении электромобилей. Но она всё ещё отстаёт от большинства других автопроизводителей. Однако компания не сидит на месте и занимается разработкой новых моделей. В частности Honda показала тизер Prologue – своего первого электрического кроссовера, который будет выпущен в 2024 году.

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На единственном изображении, которое является просто рендером, а не фотографией Prologue, видны чёткие линии кузова большие колёса. Prologue — результат совместной работы студий в Лос-Анджелесе и Японии, а также совместная разработка с GM. Какие-либо характеристики Honda Prologue пока не сообщаются.

В дальнейшем Honda намерена более активно развивать свою линейку электромобилей. К 2030 году компания планирует представить 30 новых электрических автомобилей и увеличить их продажи до 2 млн единиц. После старта продаж Prologue в 2024 году Honda планирует в 2026 году начать производство и продажу новых электромобилей на основе своей платформы e:Architecture, а в 2027 году у неё должны появиться доступные электромобили (также разработанные совместно с GM).

Компания также планирует представить функции автономного вождения Level 2 и быструю зарядку в дилерских центрах США.

Источник: Engadget