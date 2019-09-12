Серийный электромобиль Honda e будет стоить €33,470 в базовой версии и €36,470 в продвинутой, продажи стартуют только летом 2020 года

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На Франкфуртском автосалоне японский автопроизводитель Honda объявил финальные подробности о серийном электромобиле Honda e, включая характеристики, стоимость и уточненные сроки начала продаж.

Итак, цена базовой версии Honda e в Германии стартует с отметки €33,470 (€29,470 с учетом правительственных льгот), более продвинутю версию Advance оценили в €36,470 (€32,470 после налоговой скидки). Для сравнения, электромобиль Volkswagen e-up! второго поколения с батареей емкостью 32,3 кВтч и запасом хода 260 км оценили в €22 тыс. или €17,3 тыс. после льгот.

Интересно, что базовая и продвинутая версия будут отличаться не только уровнем оснащения, но и мощностью электродвигателя — первая получит вариант с мощностью 100 кВт (134 л.с.), а вторая — 113 кВт (152 л.с.). Емкость батарей идентична в обеих случаях и составляет 35,5 кВтч, чего достаточно для запаса хода 200 км. Батарея отличается жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме «от 0 до 80% за 30 минут».

Компания собрала уже более 40 тысяч предзаказов, при этом поставки первым клиентам начнутся только летом 2020 года, хотя ранее озвучивались сроки конец 2019 — начало 2020 года.

Отметим, что электромобиль Honda e создан на базе концепта Urban EV Concept 2017 года, выполненного в характерном ретро-стиле. Японский автопроизводитель также обещает сделать серийным еще один концепт из данного семейства (Sports EV Concept), который представляет собой двухместный спорткар.

Источник: Honda