Honda представила экосистему сменных батарей Mobile Power Pack, которые можно использовать в качестве элементов питания для средств передвижения, домашней электроники и т.д.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Японский автопроизводитель Honda показал на выставке CES 2018 весьма интересную экосистему портативных сменных батарей Mobile Power Pack, которые можно использовать как для накопления и хранения энергии в домашней сети, так и в качестве “топлива” для средств передвижения.

Каждая Honda Mobile Power Pack имеет емкость от 1 кВтч и выше, при этом в мощных устройствах может быть использовано несколько таких батарей одновременно. То есть, в случае перебоев поставок энергии в централизованной сети для домашней и бытовой электроники будет достаточно всего одного такого аккумулятора, а вот для скутеров, квадроциклов и мотовездеходов (ATV) понадобится две и более батарей.

Заряжаются и хранятся такие аккумуляторы в специальных зарядных станциях, при этом предлагаются как стационарные решения для дома Charge & Supply (Expandable Concept), так и мобильные установки на колесах Charge & Supply (Portable Concept) с защитой от влаги и пыли, которые можно использовать на открытом пространстве. Зарядные станции могут коммуницировать с заряжаемыми устройствами и другими зарядками, собирая и передавая информацию о степени заряда батарей своих потребителей.

Концепт Honda Mobile Power Pack Exchanger Concept представляет собой коммерческую зарядную станцию, которая будет заряжать сменные батареи для владельцев электрических средств передвижения.

Таким образом, владелец скутера Honda сможет быстро обменять свои батареи на заряженные, оставив разряженые аккумуляторы заряжаться в установке. В моменты пиковой нагрузки на сети батареи в таких станциях могут использоваться для стабилизации всей сети.

Помимо концептов зарядных установок Honda продемонстрировала несколько электрических средств передвижения, совместимых с экосистемой сменных батарей Mobile Power Pack. К примеру, на стенде присутствовал электроскутер Honda PCX Electric, мотовездеход Honda 4W-Vehicle Concept на основе модели Honda Pioneer 500, роботизированная платформа Honda 3E-D18 и другие модели.

Источник: Honda