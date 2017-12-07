Honda привезет на CES 2018 новых роботов, которые умеют самостоятельно передвигаться, помогать и даже сопереживать людям

Японская компания Honda привезет на выставку CES 2018 набор роботов, объединенных концепцией 3E (Empower, Experience, Empathy), с помощью которых продемонстрирует ряд новых экспериментальных технологий. Новинки должны показать видение мира будущего, в котором оснащенные искусственным интеллектом роботы смогут помогать и даже сопереживать людям, выказывая вышеупомянутую эмпатию.

Honda покажет четыре робота, два из которых она анонсировала под другими названиями на Токийском автошоу этой осенью. В частности, одноместная инвалидная коляска 3E-B18 с максимальным количеством настроек и “маневренностью пешехода”, которая сможет проехать практически в любом проходе и лифте, а не только в специально приспособленных для этого местах, раньше называлась Honda Chair-Mobi.

А электрическая самодвижущаяся тележка на колесах 3E-C18 изначально была представлена как Honda RoboCas. Ее можно использовать в роли передвижного ларька для торговли мороженным и другими продуктами, как компаньона в уличных выступлениях, механизированную повозку при уборке урожая и т.д.

Два оставшихся робота будут показаны впервые. Это рабочая лошадка 3E-D18, представляющая собой квадроцикл с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи работникам различных отраслей, которые выполняют свои обязанности на открытой пересеченной местности. Но пожалуй самым интересным является робот-компаньон 3E-A18, который умеет “сопереживать”, выдавая подходящие к конкретному случаю эмоции с помощью “лица”.

Кроме этих концептов японцы покажут систему Mobile Power Pack World, включающую портативные съемные батареи для использования в электромобилях (и других концептах на электрической тяге), которые можно заряжать дома, а также использовать в качестве резервного источника питания на отдыхе или во время стихийных бедствий, когда центральные электросети не функционируют.

Источник: Honda