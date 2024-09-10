HONOR Magic V3: самый тонкий в мире складной смартфон с ценой €2000

HONOR представила глобальную версию своего нового складного смартфона HONOR Magic V3. Эта модель позиционируется как самая тонкая и одна из самых легких в своем классе. Чтобы привлечь внимание к этому факту, HONOR сотрудничала с мастером строительства карточных домиков Брайаном Бергом, который попал в Книгу рекордов Гиннеса с самым высоким 54-этажным карточным домом, крышу которого украшал Magic V3.

Складной смартфон HONOR Magic V3 оснащен 6,43-дюймовым внешним дисплеем (2376×1060 пикселей) и 7,92-дюймовым внутренним дисплеем (2344×2156 пикселей), который в разложенном виде превращает смартфон в планшет. Оба экрана выполнены на базе OLED панелей и поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Устройство использует процессор Snapdragon 8 Gen 3, который дополняется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Magic V3 имеет тройную камеру с главным 50-мегапиксельным модулем, сверхширокоугольным 40-мегапиксельным модулем и 50-мегапиксельным телефото модулем. Устройство поддерживает до 100-кратного цифрового увеличения, фотосъемку 8K и запись видео 4K. Размеры телефона составляют 74,0-145,3 мм в ширину, 156,6 мм в длину и 4,35-9,2 мм в толщину, вес — 226-230 г. Для сравнения, складные смартфоны конкурентов несколько крупнее и тяжелее: Galaxy Fold6 (12,1 мм, 239 г), Pixel 9 Pro Fold (10,5 мм, 257 г). Устройство будет доступно в красновато-коричневом, зеленом и черном цветах.

Цена HONOR Magic V3 для рынка Европы составляет €1999.

Источник: guru3d

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