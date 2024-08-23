Honor Magic V3, карточный домик, Книга рекордов Гиннеса — Что их объединило накануне презентации смартфона за €1999

Примерно месяц назад Honor представила в Китае новый складной смартфон Magic V3. Теперь компания готовится к выходу этого устройства на глобальные рынки и пытается привлечь к нему внимание международного сообщества, попав в Книгу рекордов Гиннеса в сотрудничестве с Брайаном Бергом — мастером строительства карточных домиков.

Во время 8-часового мероприятия Брайан Берг построил самый высокий в мире карточный домик без использования клея. Этот домик достиг впечатляющей высоты — 54 этажа. Соответствующее достижение зафиксировал Томас Брэдфорд, судья Книги рекордов Гиннеса. Он следил, чтобы все было сделано правильно.

На «крыше» 54-этажного карточного домика Брайан Берг установил смартфон Honor Magic V3, который стал последним элементом постройки. При этом карточная конструкция выдержала такую нагрузку.

Этот трюк был направлен на демонстрацию невероятно малого веса Honor Magic V3. Эта особенность выделяет его на фоне конкурирующих складных смартфонов. Устройство имеет толщину 9,2 мм и вес 226 г, что сравнимо с традиционными смартфонами: Samsung Galaxy S24 Ultra (8,6 мм, 232 г), iPhone 15 Pro Max (8,3 мм, 221 г). В то же время складные смартфоны конкурентов несколько больше и тяжелее: Galaxy Z Fold6 (12,1 мм, 239 г), Pixel 9 Pro Fold (10,5 мм, 257 г).

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В то же время Honor Magic V3 предлагает типичные для флагманских смартфонов характеристики, такие как процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и батарея емкостью 5150 мАч. Блок камер содержит три модуля, включая 50-мегапиксельный главный и 40-мегапиксельный сверхширокоугольный. Таким образом, компактность и меньший вес достигаются не за счет ухудшения основных компонентов.

Как ожидается, глобальная презентация Honor Magic V3 состоится на выставке IFA 2024, которая будет проходить в Берлине с 6 по 10 сентября. Утечки называют цену €1999 для ЕС и £1699 для Великобритании.

Источник: gizchina

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