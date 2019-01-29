Honor выпустит умные телевизоры в апреле, а Huawei – во втором полугодии

Как свидетельствуют данные нового отчёта, компания Huawei и её суббренд Honor выпустят собственные модели умных телевизоров. Предыдущие слухи свидетельствовали, что умные телевизоры будут выпущены под брендом Huawei, а затем – что под брендом Honor. Но на самом деле потребителям будут доступны две линейки телевизоров от обоих брендов.

По данным осведомлённых источников, Honor приступит к продажам своих умных телевизоров уже в апреле. Huawei выйдет на новый для себя рынок немного позже – во второй половине 2019 года. Умные телевизоры Huawei будут представлять собой решения среднего и высокого уровней. Что касается размеров экрана, то на рынок поступят модели с диагональю экрана 65 и более дюймов. Линейка телевизоров Honor будет включать более доступные устройства. Эта серия поступит в продажу только через оналайн площадки.

Сообщается, что команда Huawei по разработке телевизоров включает от 200 до 300 сотрудников. Она является частью подразделения Internet of Things Department. При этом компания планирует не только выпускать телевизоры, но и создавать спрос на коммуникации 5G. В Huawei полагают, популяризация телевизоров с поддержкой 4K и 8K будет способствовать увеличения спроса на контент в соответствующих разрешениях, а его проще всего передавать через быструю и надёжную связь 5G. Отметим, Huawei является одним из ключевых производителей телекоммуникационного оборудования. Так что благодаря продажам телевизоров с высоким разрешением компания косвенно будет способствовать развитию и других сегментов своего бизнеса.

Дополнительно отмечается, что Huawei стремится создать целую экосистему продуктов, которые связаны друг с другом. Зачастую телевизор является самым крупным электронным устройством в доме, так что его можно использовать в качестве хаба для объединения всех остальных устройств умного дома.

Источник: gizmochina