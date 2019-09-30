Хорватская компания Rimac показала, как проводит краш-тесты своего электрогиперкара Rimac C_Two стоимостью $2 млн [видео]





Одно дело проводить краштесты массовых автомобилей и совсем другое — суперкаров, которые выпускаются буквально единичными экземплярами. До этого мы только один раз видели, как разбивают электромобиль Rimac (сделано это было довольно зрелищно — Хаммонд умеет разбивать автомобили — но не совсем профессионально), теперь же за дело взялись его создатели.

Представители хорватской компании Rimac отметили, что вдобавок к обязательным для омологации тестов проводят тысячи дополнительных испытаний, чтобы удостовериться в безопасности и надежности всех систем. Интенсивная программа испытаний гарантирует, что электрический гиперкар Rimac C_Two сможет без проблем использоваться на дорогах общего пользования по всему миру, для чего надо учесть требования различных официальных организаций.

В Rimac напомнили, что полноценный процесс омологации является гораздо более серьезной задачей для мелкосерийного производителя, по сравнению с крупными автопроизводителями. Хорваты начинают процесс создания нового автомобиля с компьютерного моделирования, затем проводятся отдельные тесты материалов, компонентов и узлов и только после этого дело доходит до первых проверочных прототипов. Весь процесс создания и сертификации от первых концептов до выхода серийных автомобилей на дороги может занимать порядка 3-4 лет.

Выложив видео краш-тестов, создатели Rimac C_Two заявили, что электромобиль успешно прошел данную стадию испытаний, так что теперь они займутся доводкой и оптимизацией характеристик модели.

Напомним, что электрический гиперкар Rimac C_Two был представлен в 2018 году на Женевском автосалоне, он получил четыре электродвигателя суммарной мощностью 1914 л.с. (1408 кВт) с крутящим моментом 2300 Нм. Максимальная скорость Rimac C_Two доходит до 412 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а от 0 до 300 км/ч — всего 11,8 секунд. От полного заряда батарей емкостью 120 кВтч электромобиль способен проехать до 650 км по измерительному циклу NEDC.

Отметим, что все 150 экземпляров электрического гиперкара Rimac C_Two раскупили в первые три недели после анонса, каждый покупатель заплатил $2,1 млн за базовую версию и еще порядка $0,6 млн дополнительно за опции.

Источник: Rimac