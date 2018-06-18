HPI: При выборе следующего автомобиля 83% потенциальных покупателей обратят внимание на электромобили, остальные 17% боятся высокой цены, низкого пробега и проблем с зарядкой

Британская компания HPI, которая занимается проверкой историей автомобилей при покупке/продаже провела исследование, в котором задала своим клиентам несколько вопросов по поводу электромобилей. В частности, компанию интересовало, какие сегменты покупателей автомобилей более расположены к покупке электромобилей и что конкретно не устраивает противников перехода на «зеленые» модели.

Итак, по данным международного опроса 83% опрошенных сообщили, что рассматривают возможность покупки электромобиля, при этом 17% сообщили, что не собираются делать этого ни в коем случае. Мужчины в целом оказались более прогрессивными — 87% из них склонны к покупке электромобиля, тогда как среди женщин таких оказалось только 78%. С точки зрения возраста ожидаемо чаще хотят приобрести электромобиль так называемые «миллениалы» в возрасте 25-34 года — таких оказалось сразу 91%. Среди возрастных автолюбителей (55-64 года) только каждый третий готов сесть за руль собственного электромобиля (32%).

Опрос проводился не только в Великобритании, в результате в пятерку самых активных потенциальных покупателей электромобилей вошли Мексика (93%), Бразилия (90%), Индия (87%), Испания (82%) и Германия (76%), а вот хуже всего к покупке электротранспорта относятся в Гонконге (25%), Японии (40%), Сингапуре (44%), США (47%) и Франции (50%).

Среди самых распространенных причин не покупать электромобиль, жители Великобритании назвали: слишком мало зарядных станций (64%), высокая стоимость по сравнению с ДВС-моделями (56%), боязнь оказаться на дороге с разряженным электромобилем (49%), слишком длительное время подзарядки (38%) и недостаточный в целом пробег от полного заряда батарей (25%).

В усредненных международных результатах первые три причины аналогичны названных британцами — высокая стоимость, недостаток зарядных станций, боязнь разряда, а вот на четвертое и пятое место вышли безопасность и недостаточная мощность электромобилей.

Эти результаты указывают на то, что далеко не все потенциальные покупатели электромобилей достаточно хорошо в них разбираются, так как безопасность электрических моделей как минимум не хуже (возгорание батарей происходит не чаще, чем пожары в классических автомобилях, защиту пассажиров разрабатывают по тем же требованиям, что и для всех других автомобилей, а более низкий центр тяжести позволяет чувствовать себя увереннее в поворотах).

Ну, а о недостаточной мощности можно говорить только в случае с откровенно бюджетными моделями, тогда как даже электромобили среднего класса (не говоря уже о Tesla Roadster с ракетными двигателями) при старте со светофора могут дать фору большинству ДВС-моделей.

Источник: InsideEV’s