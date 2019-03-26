Huawei представила две новые модели умных часов Huawei Watch GT — спортивную Active и модную Elegant

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Вместе с новыми флагманскими камерофонами Huawei P30 и P30 Pro компания Huawei сегодня представила две новые версии умных часов Huawei Watch GT — Active и Elegant. Новинки получили слегка обновленный дизайн и ряд новых возможностей.

Модель Huawei Watch GT Active внешне практически не отличается от оригинальной модели, не считая ряда незначительных изменений в размерах корпуса, обусловленных более крупными экраном и батареей, и новых цветов ремешков.

Время автономной работы, являющееся одним из ключевых показателей устройство этого класса, при этом не изменилось. Как и в случае оригинальной модели, автономность составляет до двух недель. Производитель отдельно отмечает, что такую автономность можно получить со включенным пульсометром по 90 минут во время упражнений каждую неделю. Из коробки Huawei Watch GT Active поддерживают новый режим, который вскоре станет доступен на всех моделях Watch GT, для отслеживания показателей во время занятий триатлоном.

У модели Huawei Watch GT Elegant изменений в дизайне по сравнению с оригинальными Huawei Watch GT куда больше. Новая версия выпускает только в версии размером 42 мм, тогда как 46-мм версия пошла под нож. Но пришлось пожертвовать автономностью, которая сократилось с двух до одной недели. Зато появился вариант с керамическим безелем. Кроме того, Huawei Watch GT Elegant получили новую прошивку с новыми циферблатами и поддержкой триатлона.

Что касается цен, рекомендованная цена Huawei Watch GT Active для европейской розницы составляет €249, а версия Elegant оценивается в €229.

Источник: 9to5google