Стандартный смартфон Huawei P30 получил экран диагональю 6,1 дюйма и тройную основную камеру Leica, цена в Украине за версию 6/128 ГБ — 23 тыс. грн

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Компания Huawei буквально только что на специальном мероприятии в Париже представила долгожданные флагманские смартфоны P30 и P30 Pro. Со всеми подробностями о характеристиках и особенностями старшей модели дуэта P30 Pro вы можете ознакомиться в нашем первом взгляде, а в этой заметке мы коротко расскажем об обычном Huawei P30, пришедшем на смену прошлогодней модели P20.

Huawei P30 построен на той же SoC, что и старшая P30 Pro — это 7-нанометровая однокристальная система Kirin 980, которой на нашем сайте посвящена целая статья. Что же касается различий, то они обусловлены размерами экранов, камерами, емкостью аккумуляторных батарей и рядом других аспектов.

Так, младший Huawei P30 оснащен плоским экраном AMOLED диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей (соотношение сторон 19.5:9), аккумулятором емкостью 3650 мА·ч и тройной (у старшего Huawei P30 Pro, напомним, есть дополнительный четвертый модуль) камерой Leica с сенсорами разрешением 40, 16 и 8 Мп (с главным формата 1/1.7″ соединен широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8 и ЭФР 27 мм, со вторым – сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,2 и ЭФР 17 мм, с третьим формата 1/4″ – телеобъектив с диафрагмой F/2,4, обеспечивающий возможность трехкратного оптического зума без потери качества). Все это дополняется двухцветной светодиодной вспышкой, быстрым фазовым автофокусом PDAF, лазерным помощником и системой оптической стабилизации изображения. Есть режим записи замедленного видео разрешением 1280х720 пикселей с кадровой частотой 960 к/с, тогда как максимальное разрешение при обычной видеозаписи ограничено форматом 2160p и 30 к/с. Фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе, укомплектована сенсором изображения разрешением 32 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0. То есть, такая же, как у P30 Pro.

Huawei P30 унаследовал от старшей модели подэкранный дактилоскопический датчик и защищенное исполнение (степень защиты – IP68). А вот технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge 2.0 мощностью 40 Вт осталась прерогативой старшей модели, здесь же поддерживается предыдущее поколение SuperCharge мощностью 22,5 Вт; возможность беспроводной зарядки не предусмотрена.

Интересно, что наряду с портом USB-C в младшей модели присутствует и стандартный разъем для подключения наушников, вдобавок к NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac, двухдиапазонному GPS и Bluetooth 5.

Всего у Huawei P30 четыре различные конфигурации памяти: 6/128 ГБ, 8/64 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Но в Украину Huawei P30 будет поставляться в единственном варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Плюс к этому поддерживаются карточки памяти nanoSD объемом до 256 ГБ, но придется пожертвовать вторым слотом для SIM-карты.

На смартфон установлена операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9. Размеры и масса Huawei P30 — 149,1х71,36х7,57 мм и 165 граммов.

Вариантов цветового оформления всего четыре: Black, Breathing Crystal, Aurora и Pearl White.

Рекомендованная цена Huawei P30 в версии 6/128 ГБ для украинской розницы составляет 23 тыс. грн. Предзаказы начнут принимать уже сегодня, а фактические продажи стартуют 5 апреля.