Huawei представила первую умную колонку Sound X, созданную совместно с Devialet, первый в мире маршрутизатор с NFC и маршрутизатор 5G Mobile WiFi Pro

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На сегодняшнем мероприятии в Китае компания Huawei представила не только флагманский планшет MatePad Pro и ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14, но еще несколько устройств, о которых стоит рассказать.

Начнем с Huawei Sound X — первой умной колонке компании, созданной совместно с Devialet, производителем высококачественной аудиотехники, известным в первую очередь благодаря линейке премиальных колонок Phantom.

Huawei Sound X выполнена в корпусе цилиндрической формы, сверху в светодиодном кольце в расположены органы управления. В конструкции колонки используется восемь полуторадюймовых излучателей мощностью по 8 Вт каждый и двойной сабвуфер мощностью 60 Вт, создающие объемное 360-градусное звучание уровня Hi-Res. Также устройство получило массив из шести микрофонов, который позволяет улавливать звук в радиусе до 5 м.

Аппаратным базисом выступает SoC MediaTek MT8518, дополненная 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Также есть модуль NFC для быстрого сопряжения со смартфоном. Колонка имеет размеры 165х203 мм при массе 3,5 кг. Устройство предлагается только в единственном цвете — черном — и пока только в Китае. Предзаказы стартуют завтра по цене $285 за одну и $553 за комплект из двух колонок, а фактические продажи колонка поступит стартуют 5 декабря.

Вторая новинка — маршрутизатор Wi-Fi под названием A2. Главной особенностью модели является наличие модуля NFC для быстрого сопряжения со смартфоном (разумеется, с поддержкой NFC) и возможностью быстрой настройки. Устройство основано на неназванном четырехъядерном процессоре с частотой 1,4 ГГц, имеет 128 МБ флэш-памяти и 256 МБ ОЗУ. Поддерживаются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, хотя Huawei называет роутер трехдиапазонным (есть два чипа 5 ГГц). Суммарная максимальная скорость передачи данных составляет 2134 Мбит/с.

Среди других особенностей Huawei A2 можно выделить четыре встроенные антенны, шесть независимых усилителей сигнала и специальный игровой режим, позволяющий снизить задержки на подключенном смартфоне на величину до 20%. Габариты равны 104х210 мм, цена — $57, продажи стартуют 1 декабря.

Наконец, третьей новинкой оказался мобильный маршрутизатор Huawei 5G Mobile WiFi. Напомним, впервые устройство было представлено на недавней 5G-конференции месяц назад в двух модификациях. Теперь же Huawei объявила о старте предзаказов, раскрыв цены: ¥1699 (~$242) за младшую версию 5G Mobile WiFi и ¥2199 (~$313) — за старшую 5G Mobile WiFi Pro. Продажи стартуют в декабре.

Источник: Gizmochina, (2 и 3)