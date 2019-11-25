Анонсированы ноутбуки Huawei MateBook D 15 и MateBook D 14 с процессорами Intel и AMD





Во время сегодняшней презентации компания Huawei показала не только планшет MatePad Pro, но и два новых ноутбука Huawei MateBook D 15 и MateBook D 14.

Как понятно из названия, модель Huawei Mate D 15 оснащена 15,6-дюймовым дисплеем. Устройство содержит IPS панель с разрешением Full HD (1920х1080 точек). Она обеспечивает углы обзора до 178 градусов и занимает 87% поверхности экранного блока. Ноутбук несёт на борту процессор Intel Core i5 или i7 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ и жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. Также в наличии имеется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Система оснащена системой охлаждения Shark Fin 2.0 Silent Fan, которая, по заверениям производителя, обеспечивает достаточно сильный воздушный поток для обеспечения эффективного охлаждения, но при этом работает чрезвычайно тихо. Ноутбук Huawei MateBook D 15 содержит один порт USB 2.0, два порта USB 3.0, один порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и видео выход HMDI. Кнопка включения питания объединена со сканером отпечатков пальцев. Устройство выполнено в корпусе из алюминиевого сплава, его толщина составляет 16,9 мм, а масса – 1,9 кг. Комплектный адаптер питания мощностью 65 Вт подключается через порт USB Type-C и весит всего 160 г.

Модель Huawei MateBook D 14 получила практически такие же характеристики, как и старшая версия, но в данном случае используется 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Ещё отличаются массо-габаритные характеристики. Устройство имеет толщину 15,9 мм и массу 1,38 кг.

Кроме того, были представлены версии Huawei MateBook D Ryzen (для обеих моделей) с процессором AMD R5 3500U и объёмом оперативной памяти до 16 ГБ. Благодаря двухканальному доступу к памяти производительность графической подсистемы удалось повысить на 30%.

Во всех трёх моделях используется операционная система Microsoft Windows 10, хотя компания Huawei находится в списке Entity List, что ограничивает возможность использования продуктов американских партнёров. Автономность заявлена на уровне 13 часов при выполнении офисных задач, до 13,2 часа при просмотре видео в разрешении Full HD и до 12 часов веб-серфинга. Продажи всех новинок стартуют с 3 декабря. Цены для Китая установлены на следующих значениях:

Huawei MateBook D 15

Core i5/MX250/8GB/256GB SSD + 1TB HDD — $753

Core i5/MX250/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — $796

Core i7/MX250/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — $938

Ryzen R5/8GB/256GB SSD + 1TB HDD — $568

Ryzen R5/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — $611

Huawei MateBook D 14

Core i5/MX250/8GB/512GB SSD — $739

Core i5/MX250/16GB/512GB SSD — $782

Core i7/MX250/16GB/512GB SSD — $924

Ryzen R5/8GB/512GB SSD — $568

Ryzen R5/16GB/512GB SSD — $710

Источник: gizmochina