Представлен планшет Huawei MatePad Pro: 10,8-дюймовый дисплей, поддержка стилуса, проводная и беспроводная зарядка и топовый чипсет

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Как и ожидалось, во время проведения своей презентации компания Huawei официально представила новый флагманский планшет MatePad Pro. Данная новинка позиционируется в качестве самого производительного Android-планшета.

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён 10,8-дюймовым IPS LCD дисплеем с закруглёнными углами и сквозным отверстием для фронтальной камеры. В устройстве используется панель с разрешением Quad HD+ (2560×1600 точек) и охватом цветового пространства DCI-P3. Боковые рамки вокруг экрана имеют толщину 4,9 мм, а соотношение площади дисплея к поверхности лицевой панели достигает 90%. Поддерживается возможность использования стилуса M-Pencil, и при этом распознаётся 4096 уровней силы нажатия. Стилус заряжается беспроводным способом, когда он крепится к устройству.

На задней панели планшета расположена 13-мегапиксельная камера, дополненная объективом с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом и LED вспышкой. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная (объектив с диафрагмой f/2.0).

Устройство несёт на борту флагманский процессор Kirin 990, изготовленный по нормам 7-нанометрового технологического процесса, до 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Если этого покажется мало, то ёмкость хранилища можно увеличить при помощи карты памяти nanoSD. В новинке доступна массивная батарея ёмкостью 7250 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с передачей 40 Вт энергии, но входящее в комплект зарядное устройство способно передавать лишь 20 Вт энергии. Также поддерживается беспроводная зарядка с передачей 15 Вт энергии и обратная беспроводная зарядка с передачей 7,5 Вт энергии. В Huawei MatePad Pro доступны четыре динамика, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, опциональный модуль LTE, модуль GPS (только в версии с LTE) и разъём USB-C. сканера отпечатков пальцев и 3,5-миллимтерового звукового разъёма нет. Аппарат имеет размеры 159x246x7,2 мм и массу 460 г.

В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Поддерживается многооконный режим работы, когда на экране планшета выводится изображение с дисплея смартфона. В таком случае можно обмениваться файлами, отвечать на телефонные звонки, работать с сообщениями. А при подключении опциональной клавиатуры интерфейс планшета трансформируется в компьютерный режим.

Планшет Huawei MatePad Pro поступит в продажу с 12 декабря. Цена будет зависеть от конфигурации памяти и поддержки LTE:

MatePad Pro Wi-Fi

6+128 ГБ памяти – $469

8+256 ГБ памяти – $484

MatePad Pro LTE

6+128 ГБ памяти – $540

8+256 ГБ памяти – $569

Опциональные стилус и магнитная клавиатура будут продаваться по цене $99 и $71, соответственно.

С 25 декабря начнутся продажи комплектов, включающих MatePad Pro, клавиатуру и стилус M-Pencil. Версия комплекта с планшетом MatePad Pro Wi-Fi 8+256 ГБ оценивается в $711. Топовая комплектация с моделью MatePad Pro LTE 8+512 ГБ будет стоить $853.

Кроме того, в первом квартале следующего года на рынке появится версия Huawei MatePad Pro 5G. Но её цена пока не уточняется.

Источник: gizmochina