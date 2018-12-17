Huawei также показала фотопринтер, умные весы, камеру наблюдения и стабилизатор для смартфонов

На специальном мероприятии в Китае компания Huawei помимо смартфона Nova 4 также представила и несколько других умных устройств.

Например, был анонсирован портативный фотопринтер, который по размерам сопоставим с типичным павербанком. В нём применяется технология печати ZINK без использования чернил, она является достаточно удобной в применении и в то же время экологически чистой. Принтер поддерживает функцию данных Huawei Share 3.0 и может получать фотографии для печати прямо со смартфона. Также поддерживается печать фотографий дополненной реальности и кадров видео. Портативный фотопринтер Huawei поступит в продажу по цене около $86.

Ещё одной новинкой стали весы Huawei Smart Body Fat Scale с поддержкой протокола беспроводной передачи данных Wi-Fi. Устройство способно не только определять вес, но и ряд других показателей. Так, высчитывается индекс массы тела (ИМТ), жировые отложения в процентах, белок, висцеральный жир, мышечный жир, воду в организме, костную массу, базальную скорость метаболизма, а также частоту сердечных сокращений. Для достижения точности измерений используется несколько датчиков и настраиваемые ножки. Цена Huawei Smart Body Fat Scale составляет $28.

Дополнительно компания Huawei подготовила к выпуску камеру наблюдения Huawei Smart Panoramic Security Camera. Как видно из названия, она обеспечивает возможность панорамного обзора с охватом 360 градусов. Устройство оснащено двумя беззвучными моторами. Камера способна вести запись в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Дополнительно сообщается о наличии скрытого инфракрасного излучателя света и функции записи ночного видения. Кроме того, камера оснащена системой обнаружения движений с функциями искусственного интеллекта, которая отличается от прочих подобных систем. Он может точно обнаруживать и уведомлять о движениях посредством распознавания людей, а также может отслеживать и записывать движения. Таким образом, если владелец дома находится снаружи, система распознает его и не будет поднимать тревогу. ИИ также позволяет гаджету понимать обстановку дома. Кроме того, интеллектуальная камера может активировать сирену в случае нештатных ситуаций и работать с видео сообщениями в режиме реального времени.

Наконец, Huawei показала 3-осевой стабилизатор для смартфонов, который также может использоваться в качестве монопода для автопортретов.

Источник: gizmochina