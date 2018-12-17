Анонсирован смартфон Huawei Nova 4 с отверстием в дисплее, самой маленькой фронтальной камерой и топовой 48-Мп основной камерой

Компания Huawei подготовила к выпуску новый смартфон под названием Nova 4, который получил ряд интересных особенностей. Одной из них является использование отверстия в дисплее для размещения фронтальной камеры. Благодаря этому удалось оснастить новинку почти полноэкранным дисплеем.

Отверстие в дисплее расположено в верхнем левом углу. Как заявляет производитель, такое расположение будет иметь минимальное влияние на рабочую зону приложений. Сенсор освещённости расположен под дисплеем. Ещё одной особенностью смартфона Huawei Nova 4 является использование самого маленького в мобильной отрасли модуля фронтальной камеры. Он имеет размеры всего 3,5 мм, а общий диаметр отверстия для фронтальной камеры составляет 4,5 мм. Это существенно меньше по сравнению с пока единственным конкурентом, у которого этот диаметр превышает 6,5 мм.

На задней панели смартфона Huawei Nova 4 расположен вертикальный тройной модуль камеры. В дополнение к основному модулю (расположен посередине) предлагаются модуль с широкоугольным объективом (вверху) и вспомогательный модуль для создания эффекта боке (внизу). Причём, на рынок поступят модификации смартфона Huawei Nova 4 с различными основными модулями камеры. В одном случае будет доступен 20-мегапиксельный сенсор (объектив с диафрагмой f/1.8), а в топовой версии – самый крупный в мобильной отрасли 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с таким же объективом (f/1.8). Верхний модуль в обеих модификациях оснащён 16-мегапиксельным сенсором и широкоугольным объективом (угол обзора 117 градусов, f/2.2). Нижний модуль также одинаков в обоих случая – 2-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.4. Основная камера поддерживает режимы HDR Pro, улучшения портретов, записи slo-mo видео (960 кадров в секунду), способна распознавать сцены и объекты съёмки, создавать 3D Emoji.

Новый смартфон Huawei Nova 4 содержит процессор Kirin 970, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается технология GPU Turbo для повышения производительности в играх. Аппарат оснащён 6,4-дюймовым дисплеем с Full HD+ разрешением 2310×1080 точек. Экран занимает 86,3% поверхности лицевой панели. Это немного больше, чем у предыдущей модели Nova 3 с вырезом в дисплее (83%). В рамках презентации Huawei не уточнила информации о ёмкости батареи. По предыдущим данным, здесь используется аккумулятор ёмкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Устройство работает под управлением EMUI 9.0.1 на базе Android Pie.

Смартфон Huawei Nova 4 станет доступным для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а фактические продажи начнутся 27 декабря. Цена модели с конфигурацией памяти 8/128 ГБ и 20-мегапиксельной основной камерой составляет около $450. Та же конфигурация памяти, но с топовым 48-мегапиксельным сенсором, оценивается в $493.

Источник: gizmochina