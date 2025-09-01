Художница судится с "Укрпоштой" из-за использования картины для марки без разрешения

В двух словах: фактически любой может заказать у «Укрпошты» марку с любым изображением и поставить галочку о своем авторском праве в форме заказа.

Богдана Чиликина очень удивилась, когда увидела марки с изображением собственной известной картины в продаже на eBay, сообщает dev.ua. Картина «Здесь люди» языком искусства рассказывает об ужасных бомбардировках Мариуполя и других городов Украины российскими оккупантами. Она эмоционально важна для художницы и не подлежит монетизации.

Автор подчеркивает, что не хочет зарабатывать на деньги на этой картине. В свое время она лишь позволила использовать картину для театральной афиши и в учебнике истории — с целью распространения информации о трагедии.

«Укрпошта» напечатала тираж в рамках услуги «Собственная марка»: любой желающий может заказать тираж марки с предоставленным изображением. Подтверждением авторских прав является только галочка в заказе, без какой-либо проверки со стороны почтовой компании.

Дискуссионным вопросом является ответственность «Укрпошты» из-за нарушения, совершенного заказчиком. Но, с другой стороны, все же речь идет о получении компанией прибыли в виде оплаты заказа, которая поступила от нарушения авторских прав. В этом вопросе должен разобраться суд, в который обратилась Богдана Чиликина.

«Я не хотела на этой теме зарабатывать, там совсем другой посыл. У меня вообще нет желания на этом хайповать, но я не вижу другого выхода, если «Укрпошта» так себя ведет. Я не хотела на этой теме зарабатывать, там совсем другой посыл. У меня вообще нет желания на этом хайповать, но я не вижу другого выхода», — рассказала художница dev.ua.

Сестра Чиликиной увидела марки на eBay, где они продавались по $20 за штуку, а количество проданных уже достигло 60. Продажей занимался пользователь Seaman from Odessa, который сразу нецензурно «послал» автора в ответ на ее запрос. Она узнала, что этот пользователь уже давно печатал и продавал марки, в том числе сделанные по картинам других художников. Учитывая поведение, она подозревает связь мошенника с «Укрпоштой», но это предположение не имеет доказательств. Однако Seaman, по странному совпадению, снял предложение с eBay, когда художницы начала переписку с компанией.

«Укрпочта» не удовлетворила просьбу Богданы Чиликиной о раскрытии информации о заказчике: «Когда мы им прислали официальный запрос, то фактически меня тоже послали туда же, только в культурной форме». Художница до последнего надеялась, что марка является подделкой, но в компании подтвердили: «Да, это наша работа». Интересно, что в 2023 автор предлагала «Укрпочте» полностью бесплатно предоставить картину для печати марки, но получила отказ. Сейчас, когда дело приобрело юридический характер, художница официально зарегистрировала свое авторское право на картину.

Богдана Чиликина написала об этом случае в Facebook. Пост прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, в очень категоричных выражениях.

«Богдана, конечно Укрпошта плохая и все такое прочее. Но я предоставил Вам простой и понятный ответ: 1) Укрпошта продает марки по регулируемым тарифам, потому что это знаки оплаты. Поэтому Ваша там картина, или картина девочки с Николаева не добавляет нам никаких дополнительных финансовых достижений. В этом случае финансовую выгоду получил нарушитель который заказал марку, но Вы почему-то его не судите. Это как судить Теслу, за то, что ее использовали в нападении на банк, потому что Тесла должна была проверить кому продавала машину 2) В условиях предоставления услуг, у нас есть пункт, где заказчик пишет, что имеет права на изображение. Так же было и в этом случае. 3) Может ли Укрпошта проверять все изображения? Это даже с ИИ невозможно. Потому что мы не знаем, кто-то где-то использовал или картину из частной коллекции, или фото какого-то фотографа и т.п. Поэтому стоимость таких экспертных проверок будет в тысячах долларов и тогда мы просто должны закрыть проект. И чтобы что? Чтобы Вам было удобнее судить нас, а не нарушителя? Поэтому наша позиция четкая и понятная и полностью соответствует законодательству, в том числе международному.»

В таком же тоне глава компании ответил в комментариях и по предоставлению информации о заказчике.

«Есть такая вещь — называется защита личных данных. Мы не можем их раздавать на право и на лево. Будет решение суда — согласно решению предоставим».

По словам юриста Сергея Дзиса, которые приводит dev.ua, «Укрпошта» все же может быть привлечена к делу как соответчик. Для этого нужно доказать, что печать происходила именно на мощностях предприятия, а также что исполнитель заказа знал или должен был знать о нарушении авторского права. Он добавляет, что доказывание прав на произведение искусства, опубликованное в сети, базируется на презумпции авторства. Доказательствами могут быть даже скриншоты, а также данные файлов или нотариальная фиксация публикации. Юридическая практика подобных случаев в Украине ограничена, поэтому трудно прогнозировать, какое решение примет суд.

