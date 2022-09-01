«Пес Патрон» — вышли новые благотворительные марки «Укрпошты» [Где купить]

1 сентября в День Знаний, как и планировалось, «Укрпошта» ввела в обращение анонсированные накануне благотворительные марки «Пес Патрон» с легендарным псом-разминировщиком Патрон — украинская собака-ищейка взрывчатки, джек-рассел-терьер, талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям, получивший большую популярность во времена российско-украинской войны и за короткое время ставший символом несокрушимости украинского народа в борьбе с российскими оккупантами. За время войны с россией он помог спасателям обнаружить десятки взрывных устройств Черниговской области. — почтовый оператор планирует собрать более 1 млн евро для приобретения машины для разминирования «Armtrac 400» Машина механизированного разминирования является самой большой и мощной в линейке изделий, которая может управляться оператором на безопасном расстоянии дистанционно на расстоянии до 800 метров или производиться из бронированной кабины., которая может разминировать до 2400 кв м в час и помощь приютам для животных через KSE Foundation. Это первая благотворительная марка страны и уже 6-я в серии военного времени.

Марочный лист из 8 марок, напечатанных на самоклеящейся бумаге, выпущен тиражом 1 млн экземпляров, то есть всего 8 млн марок. Стоимость каждой почтовой марки — 31 грн, из которых номинальная стоимость — F (23 грн), а благотворительный сбор — 8 грн. Соответственно, стоимость листа — 248 грн, из которых 64 грн — благотворительная составляющая. Также выпущены конверты Первый день, художественные конверты формата С6 и DL, открытка.

Дополнительно к маркам «Укрпошта» выпустила мерч: футболки, худи, магниты, значки, рюкзак для обуви, наклейки и чашка с изображением пса Патрона.

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Где купить новую марку онлайн в Украине и за рубежом

Как всегда, купить новую марку и тематический мерч к ней можно в почтовых отделениях городов и сел Украины (часть марок поступит в сельские отделения прифронтовых филиалов Укрпочты), а также онлайн (с 11:00) в официальных онлайн-магазинах Укрпошты на Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Накануне гендиректор «Укрпошты» Игорь Смилянский рассказал, что с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи «Укрпошты» уже составили 5,3 млн. грн. Треть заказов пришлась на США; также наибольшую активность показывают покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Ограничения: как и на предыдущие почтовые выпуски, во избежание спекуляций будут действовать определенные ограничения на продажу — не более 5 марковых листов, 5 листовок, 5 художественных конвертов по одному заказу. Специальные наборы со спецпогашением можно приобрести только на онлайн-площадках eBay и Amazon и в почтовом магазине Укрпошты — не более двух наборов на один заказ.

Торжественное спецпогашение прошло при участии Президента Украины Владимира Зеленского и первоклассников Ирпенской СОШ I-III степени художественного профиля №1 им. А. С. Макаренко, спецпогашение — в регионах Украины. Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать в киевском главпочтамте, Луганской области — в г. Покровске, Донецкой области.

«Пес Патрон» — коротко о марке

Этот почтовый выпуск «Укрпошта» посвящает героям-спасателям, которые вместе с четырехлапыми помощниками проводят разминирование освобожденных территорий: городов, сел, полей, лесов, пляжей. Он реализован в партнерстве с ГСЧС.

Иллюстрации для почтового выпуска «Пес Патрон» нарисовал дизайнер-иллюстратор Александр Никитюк, участник конкурса на дизайн почтовой марки «Добрый вечер, мы из Украины!». Марковый лист содержит 8 разных по сюжету почтовых марок с изображением собаки Патрона — в частности, на поле, которое вопреки опасности возделывают украинские фермеры, в жилом квартале, куда должны возвращаться жители после того, как ВСУ освободили город от оккупантов, на детской площадке, поскольку статистика свидетельствует, что больше всего от мин страдают именно дети.

«Я рисую всю жизнь где угодно: за школьной партой в Вараше (Ровенская обл.), в казарме (Полтава и Киев), в студенческом общежитии (ОГПУ и ОНУ им. И. И. Мечникова), я рисовал всегда. Когда началась война, понял, что рисование — это прекрасная терапия, помогающая отвлечься, направить свою энергию на создание чего-то нового. Работа над листом марок велась почти месяц, это была интересная и актуальная задача», Александр Никитюк, дизайнер-иллюстратор

Филателистический онлайн-абонемент

Для тех, кто хочет иметь в своей коллекции почтовые выпуски «Укрпошты», однако нет возможности отслеживать их и покупать марки традиционным способом — до 24:00 1 сентября есть возможность приобрести филателистические онлайн-абонементы на 5 месяцев. В стоимость абонемента, кроме абонплаты, уже включена стоимость почтовой продукции августа, а в пакете «Стандарт+» и стоимость эксклюзивного клясера.